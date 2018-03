Mediaset-Sky - c'è l'intesa : pay tv sul digitale terrestre : Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet ...

Intesa Mediaset-Sky : pay tv sul digitale terrestre : Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet satellitare del gruppo controllato da Murdoch, mentre Sky sbarca nel digitale terrestre su bande detenute dal Biscione, sistema nel quale inserirà una parte dell'offerta sportiva.L'Intesa è stata firmata dagli amministratori delegati ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : I programmi potranno essere fruiti attraverso le app Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport. Basterà accedere a questi servizi con il proprio Sky Id dagli stessi ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro incontra Mediaset - Tim - Perform e Sky : Settimana importante per la questione relativa ai Diritti televisivi della Lega di Serie A che oggi ha eletto a Milano il nuovo presidente Gaetano Miccichè. Gli spagnoli di Mediapro, dopo il via libera dell'Antitrust quattro giorni fa, devono stringere i tempi. Nelle prossime ore il presidente di Mediapro, Jaume Roures, a quanto si apprende, è atteso in Italia per delle riunioni con alcune banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo e ...

Serie A oggi 18 marzo 2018 : partite in diretta tv su Sky e Mediaset Premium - info streaming : Serie A, 10giornata di ritorno di Campionato: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 18 marzo 2018 Ed ecco la programmazione di oggi di casa Premium: Sampdoria-Inter in diretta su Premium ...