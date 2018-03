Mediaset lancia 20 | dal 3 Aprile il nuovo canale dedicato a film e serie tv

Mediaset lancia Canale 20 con la diretta di Juventus – Real Madrid : Debutto col botto per il nuovo Canale 20 di Mediaset che propone la diretta di Juventus – Real Madrid, sfida d’andata per i quarti di finale della Uefa Champions League 2018 Mediaset ha deciso di fare le cose in grande per il nuovo Canale 20. Un lancio in grandissimo stile visto che l’azienda del Biscione ha deciso di accendere i riflettori sul nuovo Canale con la diretta del match Juventus – Real Madrid. Juventus – ...

Mediapro potrebbe rilevare asset da Mediaset per lanciare Serie A TV : La decisione dell'Antitrust che arriverà dopo le elezioni del 4 marzo potrebbe far tornare d'attualità il progetto Serie A TV L'articolo Mediapro potrebbe rilevare asset da Mediaset per lanciare Serie A TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Venti : Mediaset lancia in primavera il nuovo canale 20 del DTT. Sfiderà Rai4 : Piersilvio Berlusconi Venti di novità in casa Mediaset. L’azienda del Biscione si prepara a lanciare il nuovo canale in onda sul numero 20 del digitale terrestre, nello spazio acquistato di recente ed appartenuto in precedenza a ReteCapri. Dopo mesi di stallo, nei quali l’emittente di Cologno aveva tenuto il vecchio logo del canale e trasmesso televendite o vecchie sitcom, ora sono pronti una nuova denominazione ed un nuovo ...