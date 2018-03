Mazzarri | Toro fuori gli attributi

Mazzarri scuote il Toro : 'Tirare fuori gli attributi' : 'Ci vuole un risultato per ripartire'. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, 'risposte sul campo' a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. 'In ...

Dagli applausi alla crisi. Mazzarri - il giro del Toro in 80 giorni : Da quel 4 gennaio, quando il tecnico livornese prese un Toro sotto choc per la sconfitta nel derby di Coppa Italia, sono trascorsi 80 giorni e il giro del mondo , granata, è già stato ampiamente ...

Toro - Mazzarri prova la difesa a tre. Cairo : "Ora contano solo i fatti" : Questo è il momento delle riflessioni nel mondo granata, a partire da Urbano Cairo. «Più che parlare - dice il presidente - credo che si debbano fare le cose, lavorare molto e tutto il resto, speci...

Effetto casa e Fiorentina. Mazzarri torna all'antico per ritrovare il suo Toro : I granata ospitano i viola dopo tre sconfitte di fila. Solo vittorie al Grande Torino prima del blackout Ripartire in casa, tra amici. Il Toro va alla ricerca della serenità perduta, tornando oggi ...

Il Toro e un'altra rifondazione. Due mesi per convincere Mazzarri : Giocatori sotto esame dopo il ko di Roma: Ljajic e Niang verso l'addio. Cairo: 'Al nuovo tecnico non potevo chiedere il pass per l'Europa' Questione di testa, gambe o cuore, la stagione del Toro si è ...

Toro - i tormenti di Mazzarri : trovare gli assist per Belotti : A Roma cercando il vero Belotti, ma pure gli assist giusti per esaltarlo. La missione di Walter Mazzarri è chiara per risollevare l'orgoglio granata: sbloccare chi può fare la fortuna della squadra. ...

Toro : Mazzarri - sbagliato approccio : VENEZIA, 25 FEB - Walter Mazzarri mastica amaro dopo la 2/ sconfitta consecutiva rimediata al Bentegodi dal Torino reduce dal ko nel derby. "Perdere il derby ci poteva stare - osserva -. Oggi è ...

Toro - Mazzarri : "Blackout dopo il gol" : "Abbiamo sentito un po' di pressione, c'è stato contraccolpo psicologico dopo la rete di Alex Sandro"

Allegri : "Con Mazzarri Toro più compatto" : Torino-Juventus e' una partita-snodo per il campionato dei bianconeri nella rincorsa al settimo scudetto consecutivo. Ne e' convinto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del ...

Allegri "con Mazzarri Toro più compatto" : TORINO, 17 FEB - "Il Torino sta meglio mentalmente, ora è molto più compatto, ma per la Juve il derby è uno snodo importante del campionato: dobbiamo prendere i 3 punti per restare nella scia del ...

Mazzarri "Juve ha sempre fame - ma Toro.. : ANSA, - TORINO, 17 FEB - La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri 'lancia' il derby della Mole, che si gioca domani alle 12.30 allo stadio 'Grande Torino'. "La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, ...

Nkoulou : "Al Toro ho ritrovato il piacere di giocare. E Mazzarri ci ascolta" : Il difensore granata e il derby di domani: 'Juve attenta, siamo agguerriti. Il mio idolo? Mamma, le devo tutto' In Camerun, «Nkoulou» vuol dire tornado. Nicolas Nkoulou sprizza invece calma e serenità.