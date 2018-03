Matteo Cambi a La Confessione | Flavio Briatore è sparito dopo il carcere

La Confessione - ospite Matteo Cambi : “Avevo un impero - dopo il carcere anche Briatore mi ha lasciato solo” : Dalle notti al Billionaire alla galera, in 80 giorni. L’ex imprenditore della moda Matteo Cambi racconta l’incredibile altalena della sua vita nella nuova puntata de “La Confessione”, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove di Discovery Italia, stasera, venerdì 30 marzo alle ore 23. Il conduttore parte dal principio: “A soli 24 anni inventa una maglietta con una margherita e la firma Guru. E arriva a fatturare 100 milioni di euro”. ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

I genitori di Matteo Renzi cambiano idea e non si presentano dal pm per farsi interrogare : Un cambio di idea, di programma, all'ultimo momento avrebbe determinato ieri la decisione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, di non presentarsi davanti ai magistrati per farsi interrogare. È quanto si ricostruisce oggi in ambienti inquirenti dopo che ieri i due coniugi, indagati per emissione di fatture false dalla procura di Firenze, non si sono presentati dal pm Christine von Borries che li aspettava ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

Direzione Pd senza Matteo Renzi/ Video diretta : “Non mollo”. Emiliano : “Orfini vuole cambiare le regole" : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Emiliano: “Orfini vuole cambiare le regole"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Matteo giura fedeltà al centrodestra : "Non si cambia squadra" : La 'Lega a cinque stelle', il fantagoverno frutto dell'inedita alleanza M5s-Lega autosufficiente in Parlamento, sembra già un'ipotesi destinata a tramontare. Nella confusione post-voto nulla può ...

Il ponte "invisibile" che cambierà la vita di ciclisti e pedoni apre tra corso Matteotti e via Cavalli : Fra poche settimane la viabilità intorno alla stazione di Porta Susa cambierà ancora una volta. Entro la fine di marzo, a quasi un anno dall'inizio dei primi scavi, verrà inaugurato il nuovo ponte che ...

Pd - Matteo Renzi scaricato da Francesa Scarpato : 'Noi giovani abbiamo creduto nella rottamazione. Ma qui non cambia nulla' : E l'ultima vicenda di cronaca induce una domanda: a che titolo Roberto De Luca parla delle ecoballe?'.

“Mica si fa così!”. Don Matteo - quella piccola “rivoluzione” che non piace. Dopo 11 anni - un cambiamento che farà senza dubbio discutere : “Ridatecelo subito!” : Ci è mancato da morire Terence Hill in questo periodo, ma niente paura, è tornato. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, infatti, ecco di nuovo l’appuntamento del giovedì con Don Matteo e la sua quinta puntata dell’undicesima stagione. La Fiction di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto e con il fiuto per il crimine. Va ovviamente avanti la trama ...

Barbara D'Urso ospiterà Paolo Gentiloni : al premier lo ha chiesto Matteo Renzi - 'dobbiamo cambiare passo' : Matteo Renzi deve 'cambiare verso' alla campagna elettorale. Già, perché i sondaggi danno il Pd indietrissimo, fuori dai giochi, sostanzialmente spacciato. E per cambiare passo, rivela il Corriere ...

Anticipazioni Don Matteo 11 - quinta e sesta puntata : cambia la programmazione Video : cambia la programmazione della fiction [Video] #don Matteo 11 su Raiuno. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che sono in arrivo delle novita' che riguardano la messa in onda della fortunata fiction con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto nel prime time del giovedì sera con una media che oscilla sui 7 milioni di fedelissimi affezionati che ormai da oltre undici anni seguono le avventure ...

Cambio programmazione per Don Matteo 11 : la quinta puntata non va in onda l’8 febbraio : Cambio di programmazione per Don Matteo 11, ma niente paura: si tratta di un'eccezione. Giovedì 8 febbraio la fiction con Terence Hill non andrà in onda per lasciare il posto al Festival di Sanremo, che sarà trasmesso proprio la prossima settimana, e più precisamente dal 6 al 10 febbraio. La quinta puntata di Don Matteo 11 quindi slitterà, ma il Cambio di programmazione momentaneo non dovrebbe colpire la fiction. Arrivata all'undicesimo anno, ...