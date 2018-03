: Marito e moglie suicidi nel Mantovano, salva la figlia di 6 anni - Agenzia_Ansa : Marito e moglie suicidi nel Mantovano, salva la figlia di 6 anni - Corriere : Moglie e marito sono parenti? I giudici lo chiedono alla Consulta - Gazzettino : marito e moglie trovati #impiccati davanti a #figlia di 6 anni -

sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel. Per gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti all'unicadi sei, trovata giovedì sera in casa dal nonno in stato di shock e con dei lividi sul collo che potrebbero far sospettare l'intenzione dei genitori di uccidere anche lei. La bimba si trova ora nel reparto di pediatria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova.(Di venerdì 30 marzo 2018)