Mario e il Monopoly si incontrano | ecco Monopoly Gamer | Mario Kart Edition

(Di venerdì 30 marzo 2018) I fan die delsaranno felici di sapere che Nintendo e Hasbro hanno rinnovato la loro collaborazione per la creazione di un nuovo gioco da tavolo che riprende l'amato idraulico baffuto.Come riporta NintendoLife,. Si tratta in realtà di un sempliceche, però, presenta delle decorazioni che ricordano.Nel gioco, i soldi saranno sostituiti dai gettoni e i famosi luoghi dai più consoni Rainbow Road, Bowser's Castle e altri provenienti dal titolo. Tuttavia, esiste una variante al gioco classico ed è rappresentata da una gara tra giocatori che ha inizio dopo aver passato il GO, il vincitore avrà come ricompensa una carta Grand Prix coperta. Read more…