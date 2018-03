Marine Le Pen ' benedice' l' ipotesi di un governo targato Lega e M5s | ' Se lo vuole Salvini

Marine Le Pen cancella il Front National : cancellato il Front National. Marine Le Pen nel congresso annuale tenutosi a Lille, è sta rieletta all’unanimità alla guida del partito.

Marine Le Pen ha proposto di cambiare il nome del Front National in Rassemblement National : Marine Le Pen ha proposto che il Front National, il partito francese di destra radicale di cui è presidente, cambi il proprio nome in Rassemblement National (più o meno “unione nazionale”). Le Pen ha annunciato la proposta nel corso del The post Marine Le Pen ha proposto di cambiare il nome del Front National in Rassemblement National appeared first on Il Post.

Marine Le Pen rieletta presidente FN : 12.00 Il Front National ha eletto a presidente per la terza volta Marine Le Pen con il 100% dei consensi. I 1500 militanti presenti al congresso di Lille hanno approvato con il 79,7% il nuovo statuto che sopprime la carica di presidente onorario per Jean-Marie Le Pen. In seguito alle ripetute polimiche sulla Shoah, lo storico fondatore era già stato escluso dal partito dalla figlia nel 2015, dopo una lunga battaglia giudiziaria.

Marine Le Pen indagata per aver pubblicato le immagini delle atrocità dell'Isis : indagata per aver denunciato le immagini delle atrocità dell'Isis. La leader del Front National, Marine Le Pen, è stata incriminata per aver postato a dicembre 2015 le foto delle esecuzioni dello Stato islamico su Twitter. A rendere nota la notizia è stato il pubblico ministero di Nanterre, spiegando che Le Pen è incriminata per "diffusione di immagini violente", un crimine punibile con tre anni di reclusione e 75mila euro ...

