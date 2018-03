Maria Elisabetta Alberti Casellati | Ho rinunciato al volo di Stato come primo atto

Maria Elisabetta Alberti Casellati - l’ennesima partita persa per le donne : di Leda Adamo partita persa per le donne. Con la scelta di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato l’era berlusconiana ha impresso il suo sigillo indelebile all’Italia dell’altrimenti politicamente corretto e scottato definitivamente la coscienza di coloro ancora in grado di indignarsi. Come dimenticare l’allora Cavaliere accolto dai genitori delle diciottenni alla loro feste di compleanno, ospite d’onore, e la fila ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : chi è la prima presidente del Senato donna (secondo 8 dettagli del Fatto Quotidiano) : È la prima presidente del Senato donna. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ringraziato tutti commossa. Ma chi è davvero la presidente numero 22? Una fedelissima di Silvio Berlusconi che Il Fatto Quotidiano racconta più nel dettaglio. Anzi in 8 dettagli.Eccoli:1. Condanna per frode fiscale di Berlusconi. "La decisione della Cassazione di fissare in tempi record l'udienza per il processo Mediaset conferma ancora una volta ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - prima donna presidente del Senato : Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi. Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : Fedelissima di Berlusconi, avvocato matrimonialista, laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, la 72enne Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima donna a conquistare la seconda carica dello Stato. Il suo nome, già nell’aria nei giorni scorsi, è finito in pole position dopo l’intesa in extremis tra...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la prima donna presidente del Senato : È stata eletta con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: ha 71 anni ed è in Forza Italia fin dalla nascita del partito The post Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna presidente del Senato appeared first on Il Post.

Maria Elisabetta Casellati : 'Nessun traguardo è più precluso alle donne' : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Maria Elisabetta Casellati : 'Nessun traguardo è più precluso alle donne' : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati proclamata presidente : Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Eletta alla terza votazione a Palazzo Madama dopo l'accordo nel centrodestra...

Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo ha 71 anni, ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura The post Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati, la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

Maria Elisabetta Alberti Casellati : è la prima donna a guidare il Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati: è la prima donna a guidare il Senato Classe 1946, è la prima donna nella storia repubblicana a ricoprire la seconda carica dello Stato Continua a leggere

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - presidente del Senato : Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi. Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera - Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - Chi è Roberto Fico : Dovevano cambiare il mondo e la politica e invece ecco qui. Eppure qualche settimana fa avrebbero urlato: «vergogna! Inciucio sulle poltrone!». «Non partecipiamo a una discussione che ha preso la ...