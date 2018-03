' Marcia del Ritorno' tra Gaza e Israele

Consip - la retroMarcia del Riesame il capitano Scafarto torna in servizio : «Il capitano dei carabinieri Gianpaolo Scafarto deve tornare in servizio». Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma che ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio...

Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela Marcia : “Dove hai messo i soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...

Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela Marcia : “Dove hai messo I soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...

Usa - due donne simbolo della Marcia contro le armi : Emma Gonzalez e la nipote (di 9 anni) di Matin Luther King : Emma ha 16 anni e nessuna paura di urlare al presidente Trump e alla lobby delle armi che devono vergognarsi. Ha vissuto sulla propria pelle la strage nel liceo di Parkland. Yolanda di anni ne ha appena 9, è la nipote di Martin Luther King e anche lei dice di avere un sogno: “Un mondo senza armi”. Sono due donne, due ragazze, il volto simbolo della protesta studentesca affinché gli Usa rendano più stringenti le regole ...

Usa - città invase dalla Marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - stop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

Washington - studenti in Marcia contro le armi/ Usa video - George Clooney : “Sono di nuovo fiero del mio Paese” : Washington, studenti in marcia contro le armi: video. George Clooney: “Sono di nuovo fiero del mio Paese”. Ultime notizie sulla manifestazione organizzata negli Stati Uniti contro le stragi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Usa - George Clooney alla Marcia degli studenti contro le armi : 'Mi rendete di nuovo orgoglioso del mio Paese' : Il fatto che nessun adulto parlerà sul palco a Washington è un potente messaggio al mondo che se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi da fuoco allora lo farete voi', aggiunge. La ...

Il Neruda vuole rimettersi in Marcia a spese del Bassano : Dopo le due sconfitte consecutive contro la Vinilgomma in casa e Talmassons in trasferta, il Neruda ospiterà al PalaSanGiacomo le venete della Brunopremi Bassano. Domenica 25 marzo alle ore 18 le ...

Tecnologie : Cina - varata la più grande nave mineraliera e previsto intorno a giugno 2019 il primo volo del razzo vettore della Lunga Marcia-... : Secondo quanto rivelato dalla Società cinese di scienza e tecnologia aerospaziale, la Cina lancerà nello spazio intorno a giugno 2019 il razzo vettore della Lunga Marcia-5B. Secondo quanto illustrato,...

Rovereto Marcia per le vittime innocenti della mafia. La XXIII edizione della Giornata organizzata da Libera : Finito il momento di raccoglimento i partecipanti hanno potuto assistere, in diretta streaming, al discorso di Don Luigi Ciotti tenutosi a Foggia, scelta come città simbolo del 2018. ' Terra, solchi ...

Imma - la sorella del marito killer : "State Marciando su una persona morta". Scoppia la polemica con Barbara D'Urso : Barbara D'Urso durante la trasmissione Pomeriggio 5 torna sulla tragedia familiare di Terzigno. Immacolata Villani è stata uccisa dal marito Pasquale Vitiello davanti alla scuola...

Bufera in procura - nessuna Marcia indietro del pg Zucca : Italia vìola le convenzioni : Però la rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte anche in passato. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai ...

Foggia - in 40 mila alla Marcia di Libera con don Ciotti : ‘Il 70% dei familiari delle vittime non conosce verità : non è possibile’ : Oltre 40 mila persone sono scese in piazza a Foggia per la manifestazione in ricordo delle vittime di tutte le mafie organizzato dall’associazione Libera. Il corteo guidato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha sfilato per le vie della città e dal palco di piazza Cavour sono stati letti i nomi delle 970 vittime innocenti delle mafie. In prima fila i parenti, le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni, ma anche ...

Giornata Mondiale del Sonno : 10 consigli per dormire bene e iniziare la giornata con una Marcia in più : Il prossimo 16 marzo ricorre la giornata Mondiale del Sonno. Organizzata dalla World Association of Sleep Medicine, questa ricorrenza è nata nel 2008 con l’intento di celebrare il Sonno e rendere consapevoli dell’importanza del dormire bene. Qualità del Sonno significa, infatti, qualità della vita. dormire bene favorisce la rigenerazione, la memoria, la crescita e la longevità, oltre ad avere effetti positivi su umore, produttività e benessere ...