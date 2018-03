: Mantova, suicidio di coppia di fronte alla figlia: sotto choc la bimba - LaPresse_news : Mantova, suicidio di coppia di fronte alla figlia: sotto choc la bimba - NicolaCorradin2 : A Pegognaga giovane coppia si impicca in casa davanti alla figlia - Cronaca - Gazzetta di Mantova -

Due coniugi sono stati trovati impiccati nella loro abitazione a Pegognaga, nelno.Gli investigatori ipotizzano che si tratti di doppio suicidio. La, una bimba di 6 anni, è stata ritrovata in stato di shock dal nonno. La piccola ha dei lividi sul collo:forse anche lei doveva finire allo stesso modo. Al momento non ci sono elementi per capire le ragioni dietro la tragedia. Marito e moglie, di origini indiane,avevano rispettivamente 35 e 27 anni La bambina è ricoverata all'ospedale Carlo Poma di.(Di venerdì 30 marzo 2018)