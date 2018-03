Mamma di due bimbe muore a 35 anni Lavorava in ospedale | medici sotto choc

Jesi - Gloria muore a 35 anni per un malore improvviso : era Mamma di due bimbe di 7 e 12 anni : È morta a 35 anni per un malore improvviso Gloria Benigni, assistente socio-sanitaria e mamma di due bambine. Era affetta da una patologia genetica, che però teneva sotto controllo con cure e farmaci. "Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile". Choc tra i suoi colleghi medici che hanno chiesto che venga eseguita un'autopsia clinica per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Uccise le sue due figlie piccole : Mamma assolta perché incapace di intendere : assolta perché "incapace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati". Il gup di Gela (Caltanissetta) ha accolto la perizia psichiatrica realizzata su Giusy Savatta...

“Aiuto - non respirano!”. La Mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...

Strage Latina - dimessa da ospedale la Mamma delle due bambine uccise - : Il marito le aveva sparato lo scorso 28 febbraio prima di uccidere le due figlie e suicidarsi . La donna ha lasciato l'ospedale San Camillo di Roma. Durante la degenza ha subito un intervento alla ...

Si rifiuta di pagare per loro il viaggio a Praga - Mamma picchiata dalle due figlie : Due sorelle di 20 e 17 anni sono state denunciate dai carabinieri per aver aggredito a calci e pugni la madre, "rea" di non aver voluto pagare per loro un viaggio all'estero, a Praga, minacciandola poi con un...

Due vite a rischio per un’emorragia cerebrale : salvate Mamma e bimba - “un parto eccezionale” : Due vite a rischio per un’emorragia cerebrale, due vite salvate grazie a “un intervento eccezionale e tempestivo” eseguito nei mesi scorsi all’ospedale Bufalini di Cesena: lo rende noto oggi l’Ausl, raccontando “una storia commovente e a lieto fine“, un piccolo miracolo, che ha visto protagoniste una giovane ravennate all’ottavo mese di gravidanza e la sua piccola, venuta alla luce su un lettino ...

Omicidio Pescara - forse una svolta : sequestrate due auto ai familiari della Mamma di Alessandro : Potrebbe esserci una svolta nel caso del giovane ucciso a colpi di pistola e trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro un'Audi Q5, prelevata a casa di Gaetano Lamaletto, il nonno materno di Alessandro Neri, e una Mercedes nell'azienda vitivinicola di famiglia

Lecce - colpita da un improvviso malore Maria Grazia muore a 24 anni : era Mamma di due bimbi : E' successo a Taviano, nel Salento: Maria Grazia stava aiutando il marito nel bar di famiglia quando si è sentita male improvvisamente. Inutili i tentativi di salvarla. Lascia due bimbi di 3 e 5 anni. "Oggi il dolore è immenso per la tua perdita, mi basta ricordare la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza".Continua a leggere

“Maledetta arpia!”. C’è posta per te - amore choc e rissa trash. Che caos! Da una parte Federico 28 anni - dall’altra una Mamma con due figli. Il pubblico si divide : Da una parte Federico, dall’altra Marta. In mezzo vent’anni di differenza, lui 28, lei 47. Poi Maria De Filippi e c’è posta per te. Maria che parla, discute, cerca di capire la situazione di un amore teso tra il desiderio di vivere e il blocco di una donna, madre di due figli, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Figli, Roberta e Pasquale, che osteggiano la relazione. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo ...

Gessica - la Mamma buttata fuori di casa dai parenti : “Ho due figli - aiutateci” : Sua madre malata di Alzheimer, plagiata dal figlio e dalla nipote, decide di buttarli fuori casa per incompatibilità caratteriali: "La nostra denuncia è ferma nella Procura di Prato dal luglio 2015, a fine marzo saremo in mezzo a una strada"Continua a leggere

Strage di Cisterna - la Mamma riprende conoscenza : venerdì i funerali delle due bimbe : Sono stati fissati per venerdì 9 marzo a Cisterna i funerali delle piccole Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso lo scorso 28 febbraio. La cerimonia sarà officiata nella chiesa di San Valentino, poco lontana da via Collina...

“Gli uomini ne vanno pazzi”. Ha 24 anni ed è Mamma di due bambini. Per arrotondare lo stipendio - si fa venire un’idea geniale che segna la sua svolta. Non ha nulla a che fare con il sesso ma - se volete imitarla - sappiate che non è per tutte. Alcune - ci scommettiamo - la considerano un’eresia. E voi? : Si chiama Rafaela Lamprou, ha 24 anni, è di Cipro e, 7 mesi fa, ha dato alla luce Anjelo, il suo secondo figlio. Non appena il piccolo è nato, è arrivata la montata lattea. Rafaela è stata molto contenta perché di solito il latte arriva dopo qualche giorno. Invece nel suo caso è arrivato subito. Una quantità esagerata di latte. Oltre a sfamare suo figlio, Rafaela non sapeva cosa farne. Se lo tirava e lo metteva via. Ma il suo latte era così ...

"Matteo Salvini - sono Mamma adottiva di due bimbi africani. Vivono nel terrore per colpa tua" : "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". Inizia così la lettera di Gabriella Nobile, apparsa su Facebook e condivisa in meno di due giorni oltre 20 mila volte.La donna nel post racconta le paure dei suoi bambini, di 7 e 12 anni, e gli insulti subiti dai coetanei, in un clima di odio razzista che ...