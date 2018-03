Maltempo | scirocco sferza Palermo | incendi e disagi anche in provincia

Maltempo Puglia : dopo il gelo e lo scirocco - arriva la pioggia : dopo l’ondata di gelo dei giorni scorsi, e le temperature di scirocco di ieri, con il passaggio delle temperature da anche sottozero sino a punte di 20 gradi su alcune località della Puglia, oggi è la pioggia a essere protagonista dei bollettini metereologici regionali. Al momento non sono sono segnalati particolari disagi, mentre si fa la conta dei danni per l’agricoltura: gravi sono state le ricadute per gli ortaggi e non si ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo - forte vento di scirocco al Sud : raffiche di 85km/h a Reggio Calabria : Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio ...

