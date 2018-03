“Malissimo” Isola | grosse accuse per Stefano De Martino L’ex marito di Belen | che

caffeinamagazine

: RT @serperuta: Nino si è offeso e Alessia, anche se fa finta di no, c'è rimasta malissimo. Vorrei vedere voi a sentire un video dove due sg… - xoxogirlJ : RT @serperuta: Nino si è offeso e Alessia, anche se fa finta di no, c'è rimasta malissimo. Vorrei vedere voi a sentire un video dove due sg… - Famar67 : RT @Cla_TeamOrtho: ahahha jonathan che con giri di parole vuole a tutti i costi la ragione! carissimo con Alessia caschi malissimo!! vai a… - Cla_TeamOrtho : ahahha jonathan che con giri di parole vuole a tutti i costi la ragione! carissimo con Alessia caschi malissimo!!… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Mamma mia che edizione quella dell’dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far preoccupare troppo i familiari. Poi, in buona parte dei salotti della televisione, si è parlato del canna-gate. E per la trasmissione non c’è stato scampo. Anche la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza. Era qualche settimana fa e la Henger, durante la diretta, insisteva affinché si parlasse del canna-gate. Allora la Marcuzzi – che di sicuro vive questa vicenda come una grossa pressione – le ha risposto malissimo davanti a tutti. ...