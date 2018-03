macron m5s europarlamento pd

agi

(Di venerdì 30 marzo 2018)e Di Maio, la strana coppia agita i sonni dell’. In una tempesta quasi perfetta in cui partiti vecchi affondano, di nuovi ne emergono ma nessuno sa cosa riservi il domani, gli scossoni che partono dall’Italia investono anche il cuore del Vecchio Continente. Anche qui i modelli politici tradizionali sono dichiarati in via di consunzione dall’elettorato; altri ne stanno prendendo il posto, o almeno ci provano. È il caso della Francia, dove la crisi del Psf (cui fa da contraltare la vicenda delle formazioni neogolliste e quella personale di Sarkozy) ha generato un modello, almeno finora, di successo. En Marche nasce dalle ceneri della sinistra, quella che si è fatta liberale se non liberista negli ultimi decenni. Un partito 'leaderista', pragmatico e ben piazzato al centro. Soprattutto vincente se dall’altra ...