laragnatelanews

: Hanno suonato al campanello. Pensavo fossero i testimoni di Geova invece era Eugenio Scalfari che voleva sapere se esiste l’inferno. - mante : Hanno suonato al campanello. Pensavo fossero i testimoni di Geova invece era Eugenio Scalfari che voleva sapere se esiste l’inferno. - evyna : Ma l'inferno esiste o no? Scalfari e le parole attribuite al Papa, verità o giusta polemica? #pontifex… - Lukazzu : @FLIBLOC l'inferno esiste e si chiama skype sviluppo -

(Di venerdì 30 marzo 2018) CheFrancesco fosse fuori dalle righe si era capito sin dall’inizio, ma tanto da sconvolgere le credenze su Inferno e Paradiso forse non ce lo aspettavamo e infatti non è proprio andata così. Stiamo parlando della polemica nata dopo che Eugenioha attribuito aFrancesco determinate espressioni in riferimento all’inferno, uscite fuori però durante un incontro privato in prossimità della Pasqua, come ha tenuto a precisare la Sala Stampa della Santa Sede. Su Repubblica si leggeva invece sotto forma di intervista alche ladell’Inferno sarebbe che le anime dei corrotti, ovvero dei peccatori che scelgono consapevolmente di non pentirsi nemmeno al momento della morte, “non vengono punite, quelle che si pentono ottengono il perdono di Dio e vanno tra le fila delle anime che lo contemplano, ma quelle che non si pentono e non possono quindi ...