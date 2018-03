Ma che hai fatto?! Toppa clamorosa per Naomi Campbell

WhatsApp vs Chatwatch/ Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato : WhatsApp vs Chatwatch: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:21:00 GMT)

“Ma che faccia hai?”. Un volto che sconvolge tutti. Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi tratti somatici la fanno somigliare a una gatta. Chi la guarda sbarra gli occhi : ma ecco lei cosa fa… : Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, ...

“Lo hai fatto anche con lei!”. Uomini e Donne - tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre - ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco : Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto ...

"Ci hai preso in giro" : Nadia Toffa replica così alle critiche : Nadia Toffa non ha nascosto al suo pubblico la malattia, ma sui social non sono mancate le critiche. "Mi sono sentita presa in giro", scrive su Instagram una tra i tanti utenti. "Nella...

Addio Frizzi - la moglie Carlotta commossa alla camera ardente : «Grazie per l'amore che ci hai donato» : alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, con migliaia di persone a dare omaggio al conduttore Rai scomparso nella notte tra domenica e lunedì, non poteva ovviamente mancare...

Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela marcia : “Dove hai messo i soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...

Tutto quello che faremo con la blockchain : Nell'immaginario collettivo è una tecnologia oscura, legata al mondo delle criptovalute e delle speculazioni selvagge. In realtà la blockchain ha molte altre applicazioni, dalla condivisione sicura dei dati sanitari alla gestione delle elezioni politiche in modo ...

