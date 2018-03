“Ma che faccia hai?” Un volto che sconvolge tutti Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

Napolitano : “Maggioranza che ha eletto presidenti Camere non indicava governi. Prematuro parlare di stallo” : All’uscita dal Senato, il presidente emerito Giorgio Napolitano nega che si possa parlare di stallo in merito a una possibile alleanza di governo: “Non sono nemmeno iniziate le consultazioni”, taglia corto. E ancora più secco risponde a chi domanda se la maggioranza che in Parlamento ha eletto i presidenti di Camera e Senato non rappresentasse di per sé un percorso verso un esecutivo: “Non è vero. Quella maggioranza si è ...

Pd - Stefano Feltri vs Ricci : “Marcucci? Un caso di conflitto d’interessi - nel 2013 faceste un ddl in cui rientrava anche lui” : Polemica vivace a Omnibus (La7) tra il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, e il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. Argomento della discussione: l’articolo odierno di Stefano Feltri sul neo-capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, manager nel gruppo di famiglia, la multinazionale farmaceutica Kedrion, specializzata in emoderivati e con 600 milioni di fatturato. Feltri spiega: “La cosa divertente è che il 20 giugno ...

“Ma tu sei ebrea?”. Umiliata davanti a tutti - a 7 anni - in classe : prima quella domanda - apparentemente banale. Poi ecco cosa è successo a questa ragazzina - terrorizzata. Un caso che è la spia di un problema molto diffuso (purtroppo) : Una domanda fatta in classe da un bambino alla sua compagna di scuola, in seconda elementare. “Ma tu sei ebrea?”. Lei, 7 anni, ha risposto di sì, spiegando anche nel dettaglio che suo papà è di fede ebraica anche se non praticante. Una risposta che ha però scatenato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, con insulti ad alta voce, prese in giro e poi spintoni e minacce. Una scena grottesca della quale si sono resi ...

“Ma quale disabile - lei è ‘normalissima’…”. La star delle Paralimpiadi umiliata : un episodio terribile che l’ha fatta scoppiare in lacrime di fronte a tutti. La rabbia di tutti : Una storia di grande coraggio e determinazione la sua, mischiata a quella di tanti altri atleti che si sono trovati a fare i conti con le avversità che la vita aveva in serbo per loro ma che non hanno per questo perso il coraggio e la voglia di lottare, confrontandosi nelle varie discipline delle Paralimpiadi sotto gli occhi del mondo. Tra i tanti concorrenti che hanno preso parte negli ultimi anni ai Giochi riservati a persone con ...

Isola dei Famosi : “Malore per i naufraghi”. Bruttissima situazione per i concorrenti - tanto che Valeria Marini (l’unica a stare bene) si è dovuta trasformare in infermiera e occuparsi di ognuno di loro. Momenti di vera preoccupazione : Malore per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 e qualche preoccupazione da parte della produzione. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene, pare questa l’ipotesi più probabile. Nessuna intossicazione, ...

“Ma che fa…”. Barbara D’Urso - la gaffe sui social è servita. Sull’account di Carmelita spunta il ‘’fatto’’ ed è subito delirio (Ahia!) : Barbara D’Urso e il mistero di Instagram. La popolare conduttrice di ”Domenica Live” e ”Pomeriggio Cinque” è finita nell’occhio del ciclone per alcuni fatti legati proprio al suo account ufficiale del social delle foto. Il profilo di Carmelita è ovviamente seguitissimo – un milione e trecentomila follower – e la conduttrice aggiorna sempre con foto che documentano i sui programmi o la sua ...

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

RITA DALLA CHIESA/ L'ex moglie di Fabrizio Frizzi commossa in ospedale : “Mancherà a tutti” : La conduttrice travolta da un altro lutto dopo la morte del genero, RITA DALLA CHIESA dovrà dire addio anche alL'ex marito, Fabrizio Frizzi mancato nella notte per un'emorragia cerebrale(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:26:00 GMT)

“Ma siete matti?”. Isola dei Famosi - l’ultima decisione spiazza tutti. Tra una polemica e l’altra - ecco la notizia che non piacerà sicuramente agli spettatori più affezionati (e forse nemmeno ad Alessia Marcuzzi). “Ma dove andremo a finire?!” : Un’edizione davvero sui generis questa 2018 dell’Isola dei Famosi, reality show che sta vivendo, sotto gli occhi delle telecamere, una serie di polemiche in sequenza che finiscono per tenere banco ogni volta sui social. Dal canna-gate che ha portato all’allontanamento di Francesco Monte alle accuse di omofobia nei confronti di Franco Terlizzi, passando per gli immancabili scandaletti a luci rosse, ce n’è davvero ...

Il manifesto di Belen che conquista il piccolo Santiago : “Mamma è bellissimo” : “Mamma è bellissimo”: un commento entusiasta quello del piccolo Santiago che in macchina insieme a mamma Belen si trova di fronte la gigantografia della show girl argentina. E’ stata proprio

“Mandala a fan**”. Sgomento a C’è Posta per te. La storia di Anna e Sinibaldo ha lasciato il pubblico senza parole. La madre rifiuta e insulta il figlio. Ma le parole che rivolge alla nipotina sono terrificanti. Fischi a non finire : La decima puntata di C’è Posta per te è stata molto forte. In particolare il pubblico è rimasto molto colpito dalla storia di Anna e Sinibaldo, inconciliabili madre e figlio. L’uomo infatti non parla e non vede più la madre Anna perché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una seconda storia con Francesca. La signora Anna non ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo ha più voluto né vedere, né sentire. La ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

“Mamma - non respiro”. E la sua faccia va in fiamme. Un brutto raffreddore non la fa dormire - così il medico le prescrive una cura banale. Nessuno avrebbe mai immaginato le tragiche conseguenze : Emily Owens, di County Durham, nel Regno Unito, aveva solo nove anni quando il suo viso ha preso fuoco lasciandole delle ferite da film horror dalla fronte al mento. La piccola aveva un raffreddore molto forte che proprio non voleva passare. La notte non respirava e i suoi genitori erano molto preoccupati, anche se questi malanni capitano a tutti i bambini. Naturalmente la mamma Nicola ha chiamato il medico che per migliorare la ...