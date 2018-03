M5S | Comune parte civile processo Spada

Pensione - i punti in comune tra Lega e M5S : A riposo con 41 anni di carriera o con la cosiddetta quota 100. Sui temi previdenziali, i due vincitori delle elezioni vanno d'accordo

Lega-M5S : i punti in comune : Si sarebbe arenata la trattativa tra centrodestra e M5S per la formazione di un possibile governo . Fonti parlamentari del centrodestra accusano i Cinquestelle di non rispettare i patti, ovvero l'...

Laives - il comune dove l alleanza Lega-M5S-Forza Italia è già realtà : Laives - 'Ma quale 'inciucio', la realtà è che da quasi tre anni abbiamo assicurato un governo alla nostra cittadina'. Benvenuti a Laives, pochi chilometri a sud di Bolzano, che con 18 mila abitanti è ...

I vescovi non ostacolano un governo Lega M5S. "Non temiamo nulla - ciò che conta è il bene comune" : In vista delle consultazioni per formare un nuovo governo, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, torna a parlare di politica. A chi gli chiede se abbia timore di un possibile governo a trazione leghista, unito al Movimento Cinque Stelle, Bassetti risponde: "Io non temo nulla, perché noi abbiamo parlato con estrema chiarezza: abbiamo parlato di bene comune e abbiamo detto quali punti ci stanno a cuore, che sono il bene della gente, ...

Gene Gnocchi al telefono con Luigi Di Maio : 'Ecco i punti in comune tra M5S e Lega' : Il comico Gene Gnocchi finge una telefonata con Luigi Di Maio tentando di convincerlo a trovare alla svelta un'intesa con la Lega. 'I punti in...

Pensioni - Salvini : con M5S idee in comune - accordo possibile - le novità Video : In ragione di un programma simile sulla riforma #Pensioni e di proposte uguali pure sulla giustizia e sull’Europa, sembrano avvicinarsi sempre di più, nelle ultime ore, le posizioni tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio impegnati a dialogare per la formazione del nuovo governo anche se prima di dovra' procedere con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il no alla legge Fornero, la #Quota 41 per i ...

MATTEO SALVINI A DOMENICA LIVE/ Governo con M5S? “Niente è impossibile - ci sono basi in comune” : DOMENICA LIVE oggi 18 marzo: MATTEO SALVINI verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:58:00 GMT)

Emanuele Dessì ammesso nel gruppo M5S al Senato : ‘No irregolarità’. Filmato con Spada - pagava 7 euro di affitto al comune : Emanuele Dessì, il candidato pentastellato travolto dalle polemiche per il video in cui ballava con Domenico Spada e la casa del comune in affitto a 7 euro mensili, è stato ammesso al gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. L’annuncio è arrivato dal capogruppo Danilo Toninelli, che ha precisato come non siano state riscontrate incompatibilità con l’incarico, né sono emersi elementi di natura penale, civile o anche fiscale che ...

Salvini e il governo con M5S 'Ci sono punti in comune. Nulla è impossibile' : 'Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S'. Parola del leghista Roberto Maroni a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. 'Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla Prima Repubblica, ai governi balneari', ...

Salvini : governo con M5S? Sulla carta punti in comune - vediamo : Roma, 18 mar. , askanews, La Lega valuterà sul programma la possibilità di un accordo con M5s, come con qualunque altra forza in Parlamento. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Domenica live', spiegando che ...

**Governo : Salvini - vediamo se con M5S c’è comune idea sviluppo** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – La proposta di reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle “si fonda più sull’assistenza che sullo sviluppo. Però quando dalle parole si passa ai fatti vediamo se c’è un’idea comune anche di sviluppo che non si fondi sull’assistenza ma si fondi sulla produzione”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’Associazione stampa estera. L'articolo ...

Elezioni - Scanzi : “M5S e Lega? Non hanno l’obbligo di governare insieme. Hanno due cose in comune e otto no” : “Non sono certo che si tornerà presto al voto, ma ritengo che sia l’opzione più credibile, più probabile e anche più conveniente per la Lega e il M5s. Non credo che Lega e M5s abbiano l’obbligo di governare insieme, anche perché Hanno due cose in comune e altre otto no”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione otto e Mezzo (La7). “Al massimo” – continua – “Lega e M5S possono provare a ...

