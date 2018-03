M5s-Lega | Marescotti | “Di Maio con un solo bacio a Salvini perderebbe il 40 percento

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Lega-M5s verso un Def unitario - consenso sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...

Lega-M5s - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il ...

Sondaggi : bene M5s - vola la Lega - male Forza Italia : Il Movimento 5 stelle e la Lega, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, incrementano le loro preferenze. È quanto riporta un Sondaggio Index Research per il programma Piazza Pulita su La7.Il Movimento 5 stelle passa dal 32,7% delle urne al 34,6%. Ma chi registra un risultato sorprendente è il partito guidato da Matteo Salvini che passa dal 17,4% al 23,5%. male Forza Italia che passa dal 14% all'11,2%. Stabile il Partito democratico che ...

GOVERNO - SALVINI "VERTICE DI MAIO DOPO PASQUA"/ Lega-M5s : "i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando"

Sondaggi politici - l’alleanza M5s-Lega funziona : gli elettori sperano in un governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - le mosse di Lega e M5s in vista del Def (ultime notizie)

Sondaggi - Governo M5s-Lega/ Accordo Di Maio-Salvini piace al 33% : altrimenti - meglio nuove Elezioni

Sondaggi - si conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del centrodestra. Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

Accordo M5s-Lega - Rotondi : 'Il Governo è già pronto - con tutti i ministri' Video : Il 4 marzo scorso ha segnato un momento decisivo nella storia del nostro Paese, ma anche un momento di difficolta' governativa. Nessun partito o coalizione è riuscito ad ottenere una maggioranza per poter governare autonomamente, così per forza di cose dovranno accordarsi. Il M5S e la Lega sono i partiti considerati vincitori dalle urne e più rappresentativi, saranno dunque Di Maio e #salvini a dover trovare un Accordo per poi presentarsi dal ...

Gli attori rossi saltano sul carro M5s-Lega : È partita alla grande l'operazione riposizionamento politico per gli attori italiani, campioni di trasformismo a seconda del vento che tira da far impallidire le banderuole (d'altronde cambiare abito è il loro mestiere). Abituati a fiutare il pubblico per strappare il consenso, ci hanno messo tre secondi a capire che adesso conviene farsi vedere molto aperti verso i Cinque Stelle e la Lega (fosse mai che governano la Rai e prendono in mano il ...

