Camera - pieno di nomine M5S : "I vitalizi non hanno scampo" : L'accordo per le poltrone dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati arriva in extremis ma non evita lo strappo di Fratelli di Italia. Giorgia Meloni deve mollare la vicepresidenza, incassando il questore con Edmondo Cirielli. Il copione è identico a quello del giorno prima in Senato: il M5Ssnon rinuncia alla poltrona di numero due della Camera mentre il Pd perde il questore, ottenendo in cambio la vicepresidenza con Ettore Rosato. A ...

M5S fa il pieno di cariche e si prepara ad assaltare i vitalizi : PD furioso : Fuoco incrociato tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Da una possibile e teorica alleanza che avrebbe potuto escludere dai giochi il centrodestra guidato da Matteo Salvini con l’ombra di Silvio Berlusconi sullo sfondo, si è arrivati a un passo dalla guerra totale. I pentastellati accusano i democratici di essere l’unica forza politica che si ostina ad evitare il confronto; mentre i dem, dal canto loro, accusano i grillini di occupare ...

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5S vuole fare il pieno per tagliare i vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

Beppe Grillo al Teatro Flaiano : "Berlusconi vuole parlare con M5S perché è pieno di f..." : Uno spettacolo di due ore e mezza, con qualche frecciata ai rivali ma senza prese di posizione nette, "perché qui ci sono i giornalisti, e sto calmo per non danneggiare il Movimento. Ma appena escono i presidenti di Camera e Senato...". Al termine di una lunga giornata politica, Beppe Grillo mette in scena il suo spettacolo "Insomnia" al Teatro Flaiano di Roma. Una piccola sala che accoglie a malapena 130 persone, a pochi passi da Palazzo ...

Beppe Grillo - la battuta durante il suo show a Roma : “Berlusconi vuole parlare con M5S perché è pieno di figa” : “Berlusconi, sta lì che vuole parlare con il M5s perché è pieno di figa… Che poi..sono tutte madri di famiglia!”. È la battuta fatta da Beppe Grillo sulle trattative in Parlamento durante il suo spettacolo Insomnia, in scena venerdì sera a Roma. Un richiamo alla questione delle “cene eleganti” di Arcore e alla volontà espressa negli scorsi giorni dall’ex cavaliere di dialogare con deputati e senatori Cinque ...

Da dove viene il pieno di voti di M5S e Lega? Un'analisi : Da dove viene il pieno di voti fatto da M5s e Lega nelle elezioni del 4 marzo? Il voto è stato caratterizzato dalla significativa crescita dei due movimenti: quello guidato oggi da Luigi Di Maio – con 10 milioni e 700 mila voti – guadagna 2 milioni di voti rispetto al 2013; la Lega – 5 anni dopo - ottiene 4 milioni e 300 mila voti in più. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha ...

Elezioni : pienone eletti M5S - ma 11 della 'vecchia guardia' restano fuori : Roma, 7 mar. , AdnKronos, Trecentotré eletti tra Camera e Senato. Ma nonostante l'en plein di seggi conquistati dal M5S, undici parlamentari della 'vecchia guardia' grillina non rientreranno in ...

DI MAIO - GOVERNO AL M5S?/ “Non faremo la fine di Bersani : voglio un incarico pieno” : GOVERNO, incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier Luigi Di MAIO offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:51:00 GMT)

M5S fa il pieno in Campania : l'esercito dei 60 peones in Parlamento : L'ufficialità dal Viminale arriva solo a notte fonda, alla fine di una giornata interminabile. Festeggiano gli eletti, sperano ancora in un ripescaggio quelli rimasti fuori. Il conteggio dei resti, in ...

M5S stravince anche con gli esclusi. Cecconi strapazza Minniti - il "bomber" Caiata fa il pieno a Potenza : Esclusi eppure vincenti. Il brand M5S travolge tutto, anche quando i suoi candidati nei collegi sono coinvolti nell'affaire rimborsi o considerati "impresentabili" e quindi sfiduciati dallo stesso Movimento. È il caso dell'ex massone Catello Vitiello, che conquista il seggio alla Camera in palio nel collegio di Castellammare di Stabia. Vitiello era stato espulso dal Movimento a causa del suo passato nella massoneria. Stessa sorte di Piero ...

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Che aggiunge: "Il Pd non ha identità politica e neppure voti". Dentro il Pd Siciliano, lo sconforto è palpabile: "Siamo fuori gioco. C'è una marea montante del centrodestra, e l'unico sostegno ai 5 ...

Il centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Di certo, il 61 a 0 per il centrodestra del 2001 non si ripeterà. "Perché questa volta a 61 non si può arrivare, ma siamo messi male", dice Antonello Cracolici, consigliere regionale del Partito democratico in Sicilia ed ex assessore all'Agricoltura nella giunta di Rosario Crocetta. Nell'isola si eleggono 52 deputati e 25 senatori. 28 di questi verranno fuori dai collegi uninominali, che alle elezioni politiche di 17 anni fa ...

Lazio : Calabria (FI) - M5S è in pieno cortocircuito : “Il Movimento 5 Stelle è in pieno cortocircuito. Con le sue poco credibili proposte sull’immigrazione, la candidata alla Regione Lazio Lombardi di fatto bacchetta l’operato... L'articolo Lazio: Calabria (FI), M5S è in pieno cortocircuito su Roma Daily News.