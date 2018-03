M5S | ' Di Maio è l' unico candidato premier' Salvini apre a reddito cittadinanza ' ma solo

Governo - Salvini 'Dialogo partendo da nostro programma'. M5S 'Di Maio premier'. Berlusconi 'Forze responsabili diano risposte' : ROMA - Dialogo con tutti, ma la base della discussione è il programma di centrodestra. Lo ha sottolineato a Ischia, dove è andato a trascorrere quelli che definisce 'due giorni di pausa', il leader ...

“LEGA - DOV’È IL TESORO?”. SALVINI QUERELA L'ESPRESSO/ E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza : “LEGA, dov'è il TESORO?”. SALVINI QUERELA L'ESPRESSO. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:31:00 GMT)

M5S : 'Di Maio è il nostro unico candidato premier per il governo' : Il Movimento fa quadrato attorno al suo candidato premier Luigi Di Maio smentendo energicamente un'indiscrezione di stampa in cui compare l'ipotesi di un suo passo indietro. E lo fa con un post sul ...

Il M5S precisa : "Di Maio è il nostro unico candidato premier" : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelle Le ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente ...

M5S - l'intervista di Davide Casaleggio è la prova : Di Maio è un robottino : 'Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata'. E 'La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari'. O ancora 'L'...

Governo - fughe e retromarce tra Lega e M5S : “Reddito cittadinanza? Sì - a tempo” - “Dialogo - ma l’unico premier è Di Maio” : Se il reddito di cittadinanza fosse temporaneo, non ci sarebbero pregiudiziali. Ma si parte dal programma di centrodestra. Avanti col dialogo con tutti sui temi. Ma il candidato alla presidenza del Consiglio resta solo Luigi Di Maio. Un passo avanti e uno indietro, un cenno e un rifiuto, un’apertura e una retromarcia. La Lega e il M5s continuano a guardarsi da lontano. Puntellando le proprie certezze, tentando di costruire almeno un ...

M5S - Giannuli : “Prima cosa urgente da fare? Un corso di diritto costituzionale al mio amico Di Maio” : In collegamento con gli studi di Omnibus (su La7) lo storico Aldo Giannuli, vicino alle posizioni del Movimento 5 stelle, non si esime dal criticare Luigi Di Maio e la sua volontà di essere premier in modo autoritario L'articolo M5s, Giannuli: “Prima cosa urgente da fare? Un corso di diritto costituzionale al mio amico Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S-Lega - Marescotti : “Di Maio con un solo bacio a Salvini perderebbe il 40 percento degli elettori” : L’attore Ivano Marescotti a Tagadà (La7) sulle probabili annunciate alleanze di governo tra 5Stelle e Lega: ‘Se Di Maio farà il governo con Salvini gli elettori dei 5Stelle li inseguiranno con i forconi’ commenta L'articolo M5s-Lega, Marescotti: “Di Maio con un solo bacio a Salvini perderebbe il 40 percento degli elettori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S - il giallo sul grillino fedelissimo di Casaleggio : 'Di Maio - passo indietro e governo col Pd'. Lui smentisce : È solo una questione di tempo, poi Luigi Di Maio aprirà davvero al Pd per ottenere il primo, storico governo grillino. Il retroscena è della Stampa , ma parte tutto dalle parole di uno dei nomi ...

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI MAIO DOPO PASQUA”/ Lega-M5S : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Sondaggi politici - l’alleanza M5S-Lega funziona : gli elettori sperano in un governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.Continua a leggere