M5S apre a Macron sull' Europa | ma ' En Marche!' tronca ogni dialogo

M5S - Toninelli apre : ok flat tax se costituzionale e include poveri : "Io sono molto contento che Matteo Salvini abbia aperto sul reddito di cittadinanza e con lui Giorgetti: allo stesso modo noi potremmo dire loro che se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai". Lo ha affermato il capogruppo M5s Danilo Toninelli. "Come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza, anche noi l'abbiamo chiesto per la flat tax: questo è un modo serio di fare politica", ha ...

Salvini e M5S - luna di miele finita : "Si alleano col Pd? Auguri". E Paragone apre ai democratici : «Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi». Lo dice al Corriere della Sera il leader...

Sui vicepresidenti l'assemblea M5S non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze : Ore 15.30, le difficili trattative sono in corso. A Montecitorio nello stesso momento, in stanze diverse, sono riuniti i deputati del Pd, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Le war room sono le sale Berlinguer, Tatarella e della Lupa. E per quanto riguarda i dem lo è anche il terzo piano della sede del Nazareno dove ci sono l'ex segretario Matteo Renzi e il reggente Maurizio Martina. È qui che si sta decidendo il nuovo ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Bassetti - Cei - apre al governo M5S-Lega : Dai vescovi italiani via libera a un governo M5S-Lega. Il segnale, sia pure indiretto, arriva dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti , a margine della presentazione di ...

Tiene l'accordo M5S-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Salvini scarica Berlusconi e apre ad un Governo Lega-M5S : Alla fine i sospetti sono diventati realtà. La Lega di Matteo Salvini scarica Silvio Berlusconi e lancia il nome di

GIORGIO NAPOLITANO APRE LEGISLATURA/ Senato - il discorso che stronca Renzi e il Pd : poi punge M5S e Lega : GIORGIO NAPOLITANO presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:25:00 GMT)

L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". Napolitano apre la legislatura - stallo sui presidenti : Chi saranno i prossimi presidenti delle Camere, e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Napolitano apre la legislaturaM5S e Pd votano scheda biancaCaos per le presidenze delle Camere : Giorgio Napolitano ha aperto la prima seduta del Senato della XVIII legislatura. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camara e Senato. Nei primi due scrutini praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca Segui su affaritaliani.it