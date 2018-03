Lega-M5S - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il ...

Governo - Salvini apre a M5S : "Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier" dice sull'ipotesi di un Governo tra Lega e M5s, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo.

Lega-M5S - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo posto ne possiamo parlare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Se invece è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello ...

M5S apre a Macron sull'Europa - ma 'En Marche!' tronca ogni dialogo : Il primo a non confermare e non smentire era stato l'eurodeputato Ignazio Corrao, successivamente anche Luigi Di Maio, leader con dichiarate aspirazioni di premierato nazionale del Movimento 5 Stelle, era uscito allo scoperto nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron e del suo movimento La République en marche!, capace di uno straordinario risultato lo scorso anno alle presidenziali francesi, favorite anche dall’appoggio dei moderati ...

M5S - Toninelli apre : ok flat tax se costituzionale e include poveri : "Io sono molto contento che Matteo Salvini abbia aperto sul reddito di cittadinanza e con lui Giorgetti: allo stesso modo noi potremmo dire loro che se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai". Lo ha affermato il capogruppo M5s Danilo Toninelli. "Come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza, anche noi l'abbiamo chiesto per la flat tax: questo è un modo serio di fare politica", ha ...

Salvini e M5S - luna di miele finita : 'Si alleano col Pd? Auguri'. E Paragone apre ai democratici : 'Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza . Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi ' . Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo ...

Salvini e M5S - luna di miele finita : "Si alleano col Pd? Auguri". E Paragone apre ai democratici : «Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi». Lo dice al Corriere della Sera il leader...

Sui vicepresidenti l'assemblea M5S non decide ma punta su rosa di nomi. Pd apre alle minoranze : Ore 15.30, le difficili trattative sono in corso. A Montecitorio nello stesso momento, in stanze diverse, sono riuniti i deputati del Pd, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Le war room sono le sale Berlinguer, Tatarella e della Lupa. E per quanto riguarda i dem lo è anche il terzo piano della sede del Nazareno dove ci sono l'ex segretario Matteo Renzi e il reggente Maurizio Martina. È qui che si sta decidendo il nuovo ...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - asse M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Governo? Ora cominceremo a parlarne” : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Bassetti - Cei - apre al governo M5S-Lega : Dai vescovi italiani via libera a un governo M5S-Lega. Il segnale, sia pure indiretto, arriva dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti , a margine della presentazione di ...

Tiene l'accordo M5S-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Salvini scarica Berlusconi e apre ad un Governo Lega-M5S : Alla fine i sospetti sono diventati realtà. La Lega di Matteo Salvini scarica Silvio Berlusconi e lancia il nome di