Luminous Productions | il nuovo studio diretto da Hajime Tabata annuncia il suo primo

eurogamer

: Ecco il primo progetto del nuovo studio di Hajime Tabata, #LuminousProductions. - Eurogamer_it : Ecco il primo progetto del nuovo studio di Hajime Tabata, #LuminousProductions. - videogames_it : Square-Enix apre Luminous Productions, nuovo studio guidato dal papà di Final Fantasy 15 - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Square-Enix Annuncia l’apertura di Luminous Productions, il team con a capo il Game Director di Final Fantasy XV https… -

(Di venerdì 30 marzo 2018), lodi Square Enix recentemente formato che include veterani di Final Fantasy XV eda, ha rivelato il suoprogetto.Loè stato creato per produrre giochi e contenuti di intrattenimento innovativi cometo proprio dalla compagnia, tuttavia ilprogetto non è certo un gioco, ma una collaborazione con la TV di proprietà statale giapponese NHK.Come riporta Dualshockers, anche se non si tratta di un gioco, il progetto permetterà comunque allodi mostrare i suoi "muscoli grafici" con una produzione video in CGI intitolata "The Birth of Humanity", realizzata con computer grafica ad alta definizione 4K e tecnologia di motion capture per riprodurre realisticamente i movimenti dei primati.Read more…