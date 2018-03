LP annuncia il suo ritorno in tour in Italia con sei appuntamenti live

Luminous Productions : il nuovo studio diretto da Hajime Tabata annuncia il suo primo progetto - ma non si tratta di un gioco : Luminous Productions, lo studio di Square Enix recentemente formato che include veterani di Final Fantasy XV e diretto da Hajime Tabata, ha rivelato il suo primo progetto.Lo studio è stato creato per produrre giochi e contenuti di intrattenimento innovativi come annunciato proprio dalla compagnia, tuttavia il primo progetto non è certo un gioco, ma una collaborazione con la TV di proprietà statale giapponese NHK.Come riporta Dualshockers, anche ...

BUZZY LAO annuncia con un video il suo “Hula in solo” tour : Roma – Con il suo album d’esordio “Hula” nell’arco di un anno e mezzo ha già fatto più di cento concerti assieme alla sua band: stiamo parlando dell’artista torinese BUZZY Lao, musicista che unisce nella sua musica neo-blues, contaminazioni black e cantautorato italiano. L’artista oggi è pronto per un nuovo viaggio e annuncia le date del suo “Hula […]

Nunzia De Girolamo annuncia il suo libro su Forza Italia : 'La casa dei sogni' : Sospetti, veleni, accuse. L'avventura-bis di Nunzia De Girolamo in Forza Italia è finita male: prima la 'strana' esclusione dalle liste azzurre in Campania, poi la mancata elezione in Emilia Romagna, ...

Cinque donne accusano l'archistar Richard Meier di molestie. Lui si scusa e annuncia che si prenderà un congedo di sei mesi dal suo studio di architettura : l'archistar Richard Meier, vincitore del premio Pritzker, è accusato di molestie da Cinque donne. Lo riporta il New York Times, che ne ha raccolto le denunce.Meier in una nota si "scusa con chiunque si è sentito offeso dal suo comportamento" e annuncia che si prenderà un congedo di sei mesi dal suo studio di architettura.

Alvaro Soler ha annunciato l’uscita di “La cintura” - il suo nuovo singolo : Alvaro Soler sta per tornare con nuova musica! [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Sofia” ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La cintura”: potrai ascoltarlo ovunque da giovedì 29 marzo. A confermare la pubblicazione della canzone è stato Alvaro stesso, con una serie di post pubblicati sui suoi social. Con la bella stagione alle porte, “La cintura” ...

GroKo - la Spd annuncia i suoi ministri : La squadra dei sei ministri socialdemocratici è pronta per mettersi al lavoro nella Grande Coalizione, per la terza volta con Cdu-Csu. La Spd, junior partner nella GroKo indebolito da una forte crisi ...

“Ho deciso - ecco cosa farò”. Valentino Rossi spiazza tutti annunciando la svolta nella sua vita. Fan a bocca aperta : le parole a sorpresa del Dottore - mai banale come suo solito : Un tormentone, quello sulla carriera di Valentino Rossi, che si rinnova puntualmente, all’inizio di ogni stagione della MotoGp. La paura per gli ammiratori del pilota italiano, sempre amatissimo dai fan nonostante sia ormai nella fase finale della sua leggendaria avventura sulle due ruote, è infatti quella di vederlo pronunciare le fatidiche parole e annunciare di essere pronto davvero ad appendere il casco al chiodo. A quanto pare, ...

SILVIO BERLUSCONI annuncia IL SUO CANDIDATO PREMIER : Divenuto giornalista, scrisse di cronaca di interni, ma fu anche inviato estero per Il Giornale all'epoca di Indro Montanelli. Poi l'incontro con SILVIO BERLUSCONI e nel 1994 , anno d'oro per il ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018 : Si chiama Huawei Balong 5G01 ed è un chip in grado di supportare lo standard 3GPP per reti 5G che dovrebbe essere capace di scaricare dati fino a 2.3 Gbps L'articolo Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Calciomercato Genoa - Bertolacci annuncia il suo futuro : importanti indicazioni : Calciomercato Genoa – Il Genoa non scherza più, la squadra di Ballardini sta attraversando un momento veramente importante ed adesso si prepara per l’importante match contro il Bologna. A tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore importante annuncio del centrocampista Bertolacci in un’intervista a Premium Sport: “Ho sempre fatto parte della Nazionale, ora decide Di Biagio. Nell’era Conte avevo sempre un ...

Il creatore di Deadly Premonition annuncia il suo nuovo progetto The Missing : Come riportato da Dualshockers, Arc System Works ha annunciato che pubblicherà un nuovo gioco di Hidetaka "SWERY65" Suehiro intitolato "The Missing". Il gioco sarà sviluppato da White Owls, lo studio di SWERY aperto nel gennaio dello scorso anno.SWERY è ben noto tra gli sviluppatori indie giapponesi per la creazione di giochi cult come Deadly Premonition e Dark Dreams Do not Die (D4).Non si sa molto sul nuovo gioco, oltre al fatto che verrà ...

A sinistra si litiga per capire chi farà vincere la destra. Calenda annuncia il suo voto 'entusiasta' : È scontro tra Pd e Leu su voto utile e chi è veramente di sinistra e chi, invece, favorisce il centrodestra. Ma per il premier Paolo Gentiloni non c'è alcun dubbio nè esiste alternativa: "il centrosinistra è l'unico in grado di offrire un governo credibile al Paese". È stato un sabato di campagna elettorale fitto di impegni e iniziative: a Roma il presidente del Consiglio tiene a ...