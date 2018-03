Lotta | Victory Cup 2018 | Tommaso Bosi quinto nei -55 kg | Antonino Giuffrida nella pool di

oasport

(Di venerdì 30 marzo 2018) Italia finora senza podiCup, torneo internazionale per cadetti in corso a Gebze, in Turchia. Il miglior piazzamento appartiene a, checategoria -55 kg dellagreco romana ha ottenuto la quinta piazza, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Kilic. Altri quattro atleti italiani hanno avuto accesso ai ripescaggi, ma non sono riusciti ad arrivare in fondo, cedendo anzitempo il passo. Marco Mercantali è stato sconfitto nettamente dall’azero Ruslancategoria -65 kg. Stessa sorte per Giuseppe Frontali, che nei -55 kg è stato costretto ad abbandonare subito la contesa contro l’azero Aliyev. Poche gioie anche nello stile libero, dove Francesco Masotti è stato sconfitto dall’ungherese Dodo nei -65 kg, mentre Aurora Russo è stata eliminata dalla bulgara Teneva al primo incontro di ripescaggio della categoria -57 kg. In ...