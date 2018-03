Londra | bus in fiamme | voli sospesi all’aeroporto di Stansted | vacanze di Pasqua a rischio

Gb : bus in fiamme - momenti di ansia in aeroporto Londra : Londra - - momenti di apprensione oggi pomeriggio nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato in parte evacuato e chiuso per circa un'ora a scopo precauzionale dopo che un bus-...

Londra - bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi.

Londra - bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi. La situazione è tornata alla normalità e nessuna persona è rimasta ferita. La direzione dello scalo sta indagando sulle cause del rogo, apparentemente accidentali.

Londra Stansted - il bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost : Un bus navetta ha preso fuoco all’esterno del terminal dell’aeroporto londinese di Stansted, dove atterranno ogni giorno migliaia di passeggeri in viaggio con le compagnie low-cost. Inevitabili i disagi per i viaggiatori L'articolo Londra Stansted, il bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost proviene da Il Fatto Quotidiano.

Craig David ha cantato alcune canzoni su un bus a Londra : Craig David ha regalato un performance decisamente insolita per le strade di Londra. Accompagnato da un chitarrista, Craig è salito su un bus carico di fan e ha girato per le strade della City dove ha cantato dal vivo alcune canzoni. Inutile dire che i passeggeri erano felicissimi! L’esibizione di Craig è stata trasmessa in diretta tramite Facebook Live: eccola qui sotto. Come vedi, tra le canzoni scelte da Craig David non poteva mancare ...

Zuckerberg convocato da Londra Ombre sul business del Big Data E Facebook crolla ancora in Borsa : Non si inverte il trend del titolo Facebook a Wall Street. Mentre da Olteroceano rimbalzano le notizie di una convocazione di Mark Zuckerberg, il miliardario fondatore del social network, le azioni di Facebook crollano per la seconda seduta consecutiva alla Borsa di New York. Segui su affaritaliani.it

Londra - allarme antrace per Harry e Meghan : inviata alla coppia una busta con polvere bianca : ... si è comunque rivelata innocua, come nella gran parte dei casi analoghi precedenti registrati in giro per il mondo. Lo precisa lo stesso giornale, sottolineando come sia così rientrato il timore ...

Smart Ride - con Citymapper a Londra arriva il servizio ibrido fra taxi - bus e metro : Un po’ bus, un po’ metro, un po’ taxi. Citymapper, app per Smartphone e affini che consente di pianificare i propri spostamenti sui mezzi pubblici di 39 città nel mondo, presenta a Londra il suo nuovo servizio Smart Ride: una squadra di pulmini in grado di trasportare al massimo otto persone, prenotabili come un taxi, autorizzati a percorrere corsie preferenziali e con fermate simili a quelle di un bus. Il tutto, però, senza orari stabiliti a ...

Londra - party di beneficenza hot"Hostess abusate" dagli ospiti vipAll'asta pranzo con Johnson e Carney : Bufera in Gran Bretagna su una delle più importanti serate benefiche, l'annuale galà di beneficenza del President's Club: due giornaliste del Financial Times si sono infiltrate fra le 130 hostess all'evento per soli uomini a Londra, giovedì scorso, e hanno denunciato in dettaglio una serie di abusi e molestie a cui sono state sottoposte le ragazze presenti nella sala da ballo del Dorchester Hotel Segui su affaritaliani.it