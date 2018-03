L' Ombra della Guerra | il nuovo DLC La Desolazione di Mordor ha una data di

Roma - rubata la statua della Madonna a Forte Bravetta : l'Ombra delle messe nere : Sos da Forte Bravetta. rubata nella notte tra domenica e lunedì la statuetta della Madonna riposta nella teca all'interno del 'Parco dei martiri'. Rotto il vetro della teca, via la statuetta. Il ...

L'Ombra della Russia dietro la criptovaluta di Stato venezuelana : MOSCA - dietro al petro , la criptovaluta lanciata dal Venezuela per aggirare le sanzioni finanziarie varate dagli Stati Uniti, la prima moneta virtuale battuta da uno Stato, ci sarebbe una joint ...

De Vrij - l'Ombra dell'antidoping : l'olandese della Lazio 'convocato' in Procura : Il difensore della Lazio Stefan De Vrij , a quanto apprende l'agenzia Adnkronos da ambienti del mondo del calcio, è stato convocato dalla Procura di Nado Italia. Il giocatore da quanto filtra deve dare spiegazioni di carattere burocratico-amministrativo. La notizia è arrivata pochi minuti dopo ...

RISULTATI ELEZIONI 2018/ Il Pil-pro-voto e l'Ombra della "wild coalition" sull'Italia spaccata : Il pesp del il-pro-voto e l'ombra di una "coalizione selvaggia" fra Lega e M5S su un'Italia spaccata in due: con il centrodestra egemone al Nord. di NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 01:04:00 GMT)

Giornalista ucciso in Slovacchia insieme alla fidanzata : "C'è l'Ombra della 'ndrangheta" : C'è l'ombra della 'ndrangheta sull'omicidio del Giornalista slovacco Jan Kuciak, assassinato domenica scorsa insieme con la...

Slovacchia - colleghi del giornalista ucciso : “Ammazzato dai clan calabresi”. L’Ombra della ‘ndrangheta sulla sua morte : Dietro l’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua compagna ci sarebbe la mano della ‘ndrangheta. A dirlo al quotidiano La Repubblica è la redazione di Aktuality, il sito slovacco per il quale lavorava Kuciak: secondo loro il cronista ucciso stava seguendo una pista che vedeva gestire fette importantissime di denaro da italiani legati alla criminalità organizzata calabrese e proprio per questo sarebbe stato messo a ...

Milano - appalti Lidl-Securpolice all'Ombra della mafia : condannato anche un prete : Un'ex funzionaria del Comune di Milano, Giovanna Afrone, condannata a tre anni per corruzione, un sacerdote, Don Giuseppe Moscati, a un anno e due mesi per fatture false, un ex dipendente della ...

L'Ombra della mafia sulle elezioni. Minniti : 'Rischio concreto che possa condizionare il voto' : Di questo ha parlato la stessa presidente dell'Antimafia, Rosy Bindi, ponendo l'attenzione alle collusioni tra mafia e politica, specie in vista delle elezioni del 4 marzo, perché "alcune candidature ...