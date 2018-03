Lombardia | De Rosa M5s | Cattaneo all’Ambiente scelta che preoccupa

Ottorosa Lombardia Due comasche sul Tamigi : Nel fine settimana si alza il sipario sulla nuova stagione agonistiche del canottaggio lombardo, con due eventi importanti,che vedranno impegnati anche atleti comaschi: sabato a Londra la ...

Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018 - come si vota/ Ultime notizie : le differenze con il Rosatellum : Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018, come si vota domenica 4 marzo 2018: al voto per i nuovi consigli Regionali. Le Ultime notizie: le differenze con il Rosatellum delle politiche(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Varese - La Cgil Lombardia incontra Gori - Rosati e Gatti alle Ville Ponti : Ti potrebbero interessare anche: Politica, Giorgio Gori a Busto Arsizio e Onorio Rosati a… Regione, Gori candidato del centrosinistra per il Pirellone. Varese, Arcigay si confronta con dodici ...

Lombardia - Rosati a Gori : scelta LeU responsabilità anche del Pd : Roma, 15 gen. (askanews) 'Gori continua a sostenere che la nostra è una scelta incomprensibile e di credere che non ci siano sue responsabilità. Ricordo a Gori che le scelte del Pd hanno costituito un ...

Elezioni Lombardia - Rosati (LeU) : “Fontana? Un razzista - ritiri la sua candidatura. M5s? Non va demonizzato” : “Le dichiarazioni di Attilio Fontana? A uno che fa una dichiarazione del genere bisognerebbe chiedere di ritirare subito la candidatura”. Così, ai microfoni di Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), Onorio Rosati, candidato di Liberi e Uguali per la presidenza della Regione Lombardia, commenta le frasi del leghista Attilio Fontana. “Il centrodestra ha presentato questo nuovo candidato – continua – facendolo passare per moderato, ma le ...