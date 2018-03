Lombardia : De Rosa (M5s) - Cattaneo all’Ambiente scelta che preoccupa : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per chi, come noi, vorrebbe una Lombardia capace di mettere l’ambiente al primo posto, apprendere della nomina di Raffaele Cattaneo ad assessore dell’Ambiente suscita quantomeno qualche perplessità”. Così Massimo De Rosa, portavoce in Consiglio regionale della Lombardia per il Movimento Cinquestelle.Il riferimento è ad alcune politiche promosse durante la presidenza di Cattaneo al ...

Ottorosa Lombardia Due comasche sul Tamigi : Nel fine settimana si alza il sipario sulla nuova stagione agonistiche del canottaggio lombardo, con due eventi importanti,che vedranno impegnati anche atleti comaschi: sabato a Londra la ...

Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018 - come si vota/ Ultime notizie : le differenze con il Rosatellum : Elezioni Regionali Lazio e Lombardia 2018, come si vota domenica 4 marzo 2018: al voto per i nuovi consigli Regionali. Le Ultime notizie: le differenze con il Rosatellum delle politiche(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Varese - La Cgil Lombardia incontra Gori - Rosati e Gatti alle Ville Ponti : Ti potrebbero interessare anche: Politica, Giorgio Gori a Busto Arsizio e Onorio Rosati a… Regione, Gori candidato del centrosinistra per il Pirellone. Varese, Arcigay si confronta con dodici ...

Lombardia - Rosati a Gori : scelta LeU responsabilità anche del Pd : Roma, 15 gen. (askanews) 'Gori continua a sostenere che la nostra è una scelta incomprensibile e di credere che non ci siano sue responsabilità. Ricordo a Gori che le scelte del Pd hanno costituito un ...

Elezioni Lombardia - Rosati (LeU) : “Fontana? Un razzista - ritiri la sua candidatura. M5s? Non va demonizzato” : “Le dichiarazioni di Attilio Fontana? A uno che fa una dichiarazione del genere bisognerebbe chiedere di ritirare subito la candidatura”. Così, ai microfoni di Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), Onorio Rosati, candidato di Liberi e Uguali per la presidenza della Regione Lombardia, commenta le frasi del leghista Attilio Fontana. “Il centrodestra ha presentato questo nuovo candidato – continua – facendolo passare per moderato, ma le ...