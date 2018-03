Lo spazio riflesso nell’arte | ecco il “Ritratto allo Specchio” | simbolo dell’importante

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Si è svolta il 28 marzo all’ESRIN, il Centro ESA per l’Osservazione della Terra situato a Frascati (Roma), l’inaugurazione del “RitrattoSpecchio“, opera dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto, risultato di un’iniziativa congiunta e unpermanente dell’importante connubio tra arte e. Questo originale pezzo d’arte, creato dal famoso artista Michelangelo Pistoletto che è noto come uno dei padri del movimento artistico italiano contemporaneo Arte Povera, è caratterizzato da una rappresentazione in scala 1/1 dell’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli. Il pezzo è stato donato all’ESA ed installato in ESRIN in primo piano, affinché i visitatori possano ammirarlo. La sua inaugurazione si è svolta il 28 marzo, alla presenza di Paolo Nespoli, del Capo dell’ESRIN Josef Aschbacher e ...