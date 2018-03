Lo smartphone pieghevole di Huawei che si trasforma in un tablet : Le immagini del brevetto registrato del telefono pieghevole di Huawei mostrano come lo smartphone ha la capacità di trasformarsi in un tablet e viceversa.Lo scorso ottobre 2017 l’amministratore delegato di Huawei, Richard Yu, aveva svelato che l’azienda nel 2018 avrebbe l’intenzione di presentare al grande pubblico uno smartphone pieghevole.E’ stata una dichiarazione piuttosto concreta, dato che un mese prima di ...

L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo degli smartphone : bisognerà attendere il 2020 : L'iPhone pieghevole, l'Apple sta studiando come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020 per un dispositivo che sarà in grado di fare cose incredibili.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:36:00 GMT)

ZTE Axon M : lo smartphone pieghevole arriva in Italia con TIM : E’ da qualche anno ormai che, per la prima volta, si è iniziato a parlare della futura evoluzione degli smartphone, e dell’ipotesi di veder approdare sul mercato dei dispositivi pieghevoli in grado di adattarsi alle esigenze dei consumatori offrendo moltissime funzionalità aggiuntive. A questi terminali starebbero lavorando da tempo alcuni dei principali colossi del settore, da Samsung a Huawei, ma c’è un produttore in ...

Zte - Axon M è lo smartphone con doppio display pieghevole : ... , fino alla modalità estesa con i due schermi aperti che occupano lo spazio di 6.75 pollici, quasi come un mini tablet, per giocare o guardare programmi in streaming.

Samsung brevetta uno smartphone pieghevole con giunto meccanico : Il database della World Intellectual Property Organization ci rivela che Samsung ha ottenuto la registrazione di un nuovo brevetto di smartphone pieghevole L'articolo Samsung brevetta uno smartphone pieghevole con giunto meccanico è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG brevetta uno smartphone con schermo pieghevole : ecco le possibili fattezze : L'evoluzione di quanto visto su ZTE Axon M la mostra un brevetto depositato da LG. La fattibilità è subordinata alla produzione in serie dei display flessibili L'articolo LG brevetta uno smartphone con schermo pieghevole: ecco le possibili fattezze è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.