“Lo hai fatto anche con lei!” Uomini e Donne | tra Gemma e Giorgio è scontro totale Si

(Di venerdì 30 marzo 2018) Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore traGalgani eManetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto si è aperto un buco nero di tira e molla infiniti, in cui la torinese ha giocato sempre d’attacco, rimettendoci tutte le volte. Perché alla fine il toscano indietro non è tornato mai. Dopo tutto ciò, di recente siamo arrivati a quello che credevamo essere l’epilogo: “Basta, lui mi ha trattata troppo male”, ha detto lei in un’intervista. Nel contempo, un ennesimo confronto in cui si sono giurati indifferenza eterna. Lo avevano promesso: nessuno ...