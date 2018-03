Lo chef stellato Lorenzo Cogo rende omaggio a Far Cry 5

Uno chef stellato ha creato i piatti di Far Cry 5 : Può un videogioco ispirare uno chef stellato? Forse sì, soprattutto quando ambienti un gioco come Far Cry 5 nelle sperdute e incontaminate terre del Montana, un luogo ricco di risorse naturali, silenzi e panorami incredibili. Non a caso per gli americani è The Last Best Place o Lo Stato del grande cielo. Ecco perché Ubisoft per l’occasione del lancio di Far Cry 5 ha mandato Lorenzo Cogo, chef stellato di appena 30 anni, a farsi un giro per il ...