L' isola di plastica nel mezzo dell' oceano Pacifico

(Di venerdì 30 marzo 2018) Al momento non esistono abitanti di questama se continuiamo di questo passo a breve esisterà una vera e propria nazione. Esattamente nell', tra le Hawaii e la California esiste un'enorme accumulo di detriti avente le dimensioni di una vera Nazione, pensate che al momento l'possiede una superficie 3 volte più grandea Francia. L'in questione è stata nominata Great Pacific Garbage Patch ed è l'ammasso di detriti plastici più grande del mondo. Cerchiamo di capire assieme le conclusioni a cui è giunta la fondazione olandese Ocean Cleanup che ha eseguito un lungo sopralluogo nell'area interessata. Quanto è grande e da cosa è composta l'? La Great Pacific Garbage Patch, è composta per il 99,9% da frammenti digalleggiante per un totale di circa 80 mila tonnellate. Questo grandissimo accumulo diè dovuto all'incrocioe correnti ...