Lippi | ' Scudetto? Il Napoli sa che deve'

Lippi a 360° : la crisi dell’Inter - la corsa Champions della Juve - la lotta scudetto e il Milan : Marcello Lippi ha rilasciato una lunga e interessante intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui ha toccato diversi temi partendo dalla Nazionale italiana e dalla mancata qualificazione ai Mondiali: “In 88 anni, da quando esiste il Mondiale, ne abbiamo vinti quattro e non abbiamo conquistato la fase finale due volte. Tranne un paio di nazionali, tutti ci metterebbero la firma. Ora però rosichiamo. Ct? I candidati sono tutti ...

