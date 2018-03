L’instore tour di Federica Carta per l’album Molto più di un film prima dei concerti a

Nuove date delL’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...

Le date delL’instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary : L'instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary inizierà il prossimo 15 marzo dal negozio Mondadori Megastore di Milano (Marghera) dove l'artista firmerà le copie ed incontrerà i fan alle ore 18.00. A seguire, l'instore tour di Valerio Scanu toccherà le principali città italiane per alcuni appuntamenti nelle librerie che vedono l'artista impegnato fino alla fine del mese di marzo. Il giorno 16, ...

Ufficiale L’instore tour di Ron per Lucio! - nuovo album per Dalla prima della tournée : L'instore tour di Ron per Lucio! è finalmente Ufficiale. A seguito del rilascio dell'album che contiene Almeno Pensami, il cantautore di Dorno è pronto a incontrare i fan per il firma copie che si terrà a partire dal 7 marzo. Sarà così rinnovata l'occasione di incontrare i fan, che potranno accedere all'evento attraverso l'acquisto del disco presso uno dei punti vendita nei quali avrà luogo l'evento firma copie. Si parte con la prima ...

Annunciato L’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Nuove date delL’instore tour di Mr.Rain per l’album Butterfly Effect : tutti gli eventi firmacopie : Prosegue l'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect, il nuovo album di inediti pubblicato il 26 gennaio scorso. Il tour di firmacopie riprende l'8 marzo da Pescara, e proseguirà per tutto il mese di marzo nelle principali città italiane, prima di concludersi il 20 marzo a Saronno e Varese. Butterfly Effect è il secondo progetto discografico del giovane rapper bresciano, che fa seguito all'album Memories pubblicato due anni fa. Il disco ...

Nuovi appuntamenti per L’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

Ufficiale L’instore tour dei Negrita per Desert Yacht Club : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour dei Negrita è Ufficiale. Il gruppo di Pau è infatti pronto ad avviare i firma copie per la presentazione di Desert Yacht Club, nuovo disco dal 9 marzo prossimo. Si parte direttamente dal giorno dal rilascio dell'album, con il primo evento in programma alla Feltrinelli di Firenze, in Piazza della Repubblica. Si continua a Roma, alla Feltrinelli di Via Appia Nuova, quindi a Napoli, Bari, Milano e Bologna. In occasione degli ...

Riprogrammato L’instore tour di Fabrizio Moro causa maltempo : il calendario completo con le nuove date : L'instore tour di Fabrizio Moro per Parole, rumori e anni ha subito nei giorni scorsi un leggero cambiamento, a causa del maltempo che nelle ultime ore ha colpito tutta Italia. Prosegue il tour di firmacopie del cantante romano per il nuovo album pubblicato a ridosso del Festival di Sanremo 2018, che l'ha visto trionfare al fianco di Ermal Meta con il brano certificato disco d'oro da poco Non mi avete fatto niente, un manifesto in rima contro ...

I Ministri hanno annunciato le date delL’instore tour di “Fidatevi” : Se non vedi l’ora di incontrare I Ministri segnati le date dell’instore tour di “Fidatevi”, il loro prossimo disco di inediti in uscita il 9 marzo. Davide Autelitano (voce e basso), Michele Esposito (batteria) e Federico Dragogna (chitarra) faranno tappa in 10 città italiane per incontrare di persona i loro fan. Nel post qui sopra hanno anche annunciato anche l’arrivo di un nuovo singolo, il secondo estratto dal ...

L’instore tour di Lorenzo Baglioni per l’album Bella - Prof! dopo Sanremo 2018 : tutte le date dei firmacopie : dopo l'uscita dell'album Bella, Prof!, è stato annunciato l'instore tour di Lorenzo Baglioni a supporto del disco. Lorenzo Baglioni, tra le rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo, ha partecipato alla kermesse canora nella gara delle Nuove Proposte con il brano Il Congiuntivo. Durante la finale del Festival di venerdì 9 febbraio, il cantante-docente si è piazzato al quarto posto della classifica finale. A seguito dell'avventura ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise : le prime date degli eventi firmacopie : L'instore tour di Benji e Fede per il nuovo album, Siamo Solo Noise, inizierà il prossimo 2 marzo, giorno del rilascio del nuovo progetto discografico del duo modenese. L'instore tour di Benji e Fede inizierà proprio dalla loro città Natale: sarà Modena ad accoglierli venerdì 2 marzo in un evento al Centro Commerciale La Rotonda. A seguire, i due artisti sono attesi a Napoli, Milano, Roma, Bari e Brescia prima di toccare Torino, Palermo e ...

L’instore e il tour di Mirkoeilcane : tutte le date di eventi firmacopie e concerti dopo Sanremo 2018 : Il tour di Mirkoeilcane inizia a maggio mentre l'instore tour firmacopie nei prossimi giorni porterà l'artista in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Mirkoeilcane è uno degli 8 cantanti della categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Ha presentato in gara il brano Stiamo Tutti Bene, contenuto nell'album d'esordio Secondo Me, attualmente disponibile nei negozi e negli store digitali. Dal 21 febbraio lo ...

L’instore tour di Elio e le storie tese : dopo Sanremo 2018 - il gruppo incontra i fan in tutta Italia : L'instore tour di Elio e le storie tese parte il 20 febbraio. dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Arrivedorci, il gruppo incontra i fan in tutta Italia attraverso un instore tour firmacopie nei principali negozi di musica della penisola. Queste le prime date confermate delL’instore tour di Elio e le storie tese: il 20 febbraio a La Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano (ore 18.30), il 26 febbraio a La ...

Nuovi appuntamenti con L’instore tour di Ultimo per l’album Peter Pan dopo Sanremo 2018 : il calendario aggiornato con tutte le date : Continua l'instore tour di Ultimo, vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 e rivelazione dell'intera kermesse. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha partecipato alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana nelle Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze, una ballad pop dedicata a chi si sente emarginato dalla società odierna. Con Il ballo delle incertezze il cantante ventenne vuole dare ...