L’imperatore Adriano in ospedale | ecco cosa è successo VIDEO

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’imperatoreè stato grande protagonista in Italia, importanti stagioni con la maglia dell’Inter. Nel frattempo il calciatore è stato ricoverato in unprivato a Barra da Tijuca per una grave ustione alla mano. Adsono stati applicati dei punti per non infettare la ferita, ma sfortunatamente l’arto è ancora gonfio. “Ciao a tutti! Come State bene? Io così e così. Ho avuto un incidente che mi ha provocato una ferita e mi hanno applicato dei punti. Sono tornato inper vedere la situazione e il medico mi ha detto: dobbiamo aprire la mano per vederec’è. Va tutto bene e spero che la stampa non inizi ad inventare nulla”. Un post condiviso daimperador (@imperador) in data: Mar 29, 2018 at 4:35 PDT L'articolo L’imperatoreinsembra essere il primo su CalcioWeb.