L' Europa su ferro | cresce la domanda di Alta velocità | Italia seconda

Flixbus si espande nelle ferrovie. Il primo treno low cost d' Europa partirà il 23 marzo da Colonia : In Germania il low cost è in procinto a conquistare anche il settore dei trasporti ferroviari. A partire dal 23 marzo la nuova società Flixtrain collegherà la metropoli renana di Colonia con il centro ...

Europa League - i tifosi dello Spartak mettono a ferro e fuoco Bilbao : muore un poliziotto [VIDEO] : Tra le gare in programma in questa sera di Europa League figura anche Athletic Bibao-Spartak Mosca. All’andata gli spagnoli vinsero per 3-1 in Russia mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione. Nonostante questo, numerosi tifosi della squadra di Massimo Carrera hanno deciso di seguire i propri beniamini a Bilbao ma, prima dell’inizio del match, gli ultras russi hanno messo a ferro e fuoco la città scontrandosi con le forze ...