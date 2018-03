L’estate color block di Woolrich

gqitalia

: Torna Color Dust 2018 - Special Guest: Il Pagante, l'evento più colorato dell'estate targato Renegade - VOCEdiCarpi : Torna Color Dust 2018 - Special Guest: Il Pagante, l'evento più colorato dell'estate targato Renegade - leslye831 : Colore blu... per l’estate pensavo di tornare al rosso.... che ne dite? ????????? Blue color for my… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Si scrivesi legge blocchi die pieni, intensi, vivaci, che vivono in netto contrasto tra loro, ma che al contempo sono capaci, una volta accostati, di abbinamenti inediti da togliere il fiato. La tendenza, che da qualche tempo a questa parte, sta contagiando il mondo della moda, prende ispirazione dal mondo dell’arte. Vedere alla voce Piet Mondrian, noto per le sue opere geometriche daii netti. Niente stampe, o disegni floreali ilsi spalma con tutta la sua vividezza sui capi di stagione trasformandoli letteralmente in blocchi die. Su quest’onda vitaminica, che fa dele il protagonista indiscusso per la primavera 2018 si è mosso anche lo storico marchioche nella ricerca di un equilibrio perfetto tra outdoor e città, ha trovato nell’uso dele un valido alleato. Giallo, rosso e blu sono le tinte dominanti per capi convertibili, ...