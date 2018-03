L’eredità | quando torna e chi sarà il conduttore dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi

superguidatv

: PD centrodestra (prove tecniche di trasmissione) per il prossimo round fra un anno quando Renzi raccoglierà l'eredi… - giampierotomas5 : PD centrodestra (prove tecniche di trasmissione) per il prossimo round fra un anno quando Renzi raccoglierà l'eredi… - notizie_star : Sospesa L'Eredità ecco quando ritorna in onda e nuovo conduttore: - MISTERO_MISTERI : L'Eredità: ecco quando torna in tv e nome conduttore - Blasting News -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Presto tornerà in tv L’eredità, il quiz del preserale di Rai 1, appuntamento immancabile dell’ora di cena. La dolorosadel suo, che era ormai uno di famiglia per tutti noi, ha lasciato anche un interrogativo: chi lo sostituirà?Carlo Conti, già presentatore del gioco in numerose edizioni (e negli ultimi anni in “staffetta” proprio con lo stesso) a prenderne le redini.L’eredità L’eredità, che ha subito un arrestola morte improvvisa di, è pronta a ripartire. TorneràPasqua, martedì 3 aprile, sempre alle 18.45 su Rai 1. Per chi era abituato a cenare ogni sera in compagnia del quiz, è sicuramente una bella notizia, ma il vuoto che ha lasciatoincolmabile. Come già ripetuto in mille occasioni, infatti, il presentatore romano, col suo sorriso, il suo ...