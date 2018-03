Lega Pro | club e ragazzi dal Papa l' 11 aprile

Per Pasqua Legano un agnellino in chiesa sotto l’altare : esplode la protesta : "Un agnello in tenera età è stato legato sotto l’altare del Santuario di SS. Maria di Cotrino a Latiano in provincia di Brindisi”. Lo denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi...

Accordo M5S-Lega - Rotondi : 'Il Governo è già pronto - con tutti i ministri' : Il 4 marzo scorso ha segnato un momento decisivo nella storia del nostro Paese, ma anche un momento di difficoltà governativa. Nessun partito o coalizione è riuscito ad ottenere una maggioranza per poter governare autonomamente, così per forza di cose dovranno accordarsi. Il M5S e la Lega sono i partiti considerati vincitori dalle urne e più rappresentativi, saranno dunque Di Maio e Salvini a dover trovare un Accordo per poi presentarsi dal ...

Esecutivo grillini-Lega - gli elettori dei due partiti : «Pronti al compromesso» : ROMA Le schermaglie tra i partiti sulla formazione del governo sono messaggi diretti ai propri elettori. La partita sarà lunga, complessa, faticosa e tutti i leader hanno l?esigenza di...

Pensioni - la proposta della Lega : 'Sì a quota 100 ma con almeno 64 anni. L'età resti agganciata alla speranza di vita' : Professor Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, lei ha tra le altre cose scritto le proposte della Lega sulle Pensioni: superamento della Fornero con la possibilità di lasciare il ...

Moda e profumi : storia di un Legame indissolubile : Come spiega anche la rivista The Telegraph: 'Il profumo, dopo tutto, offre a molti di noi un punto di ingresso nel mondo seducente della Moda di lusso che altrimenti non saremmo in grado di ...

Ladro ferito con un colpo di fucile - la procura di Pavia apre indagine. La Lega in presidio : L'episodio nel cortile di una casa di Casteggio: un 56enne ha sparato contro un uomo con passamontagna. Il ferito ancora in rianimazione. Solidarietà dei...

Eletti i vicepresidenti della Camera. M5s avvia confronto sui programmi : vede Fi - Lega e LeU : Sono Carfagna, L. Fontana, Spadoni e Rosato. Eletti anche i questori: come al Senato, nessuno è del Pd

Reddito di cittadinanza - no della Lega alla proposta 5 stelle : No della Lega al Reddito di cittadinanza proposto dai 5 stelle. 'Dopo 5 anni di propaganda ora scoprono che si sono sbagliati. Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla ...

L’Eredità - Conti al posto di Frizzi. Il dettaglio straziante. L’amico e colLega dell’amato conduttore torna a prendere il suo posto alla guida del programma. Ma quel che il pubblico vedrà in televisione è di una tristezza estrema. Accadrà il 3 aprile : È morto a 60 anni compiuti a febbraio. È morto all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale e la notizia della sua scomparsa ha gelato tutti. Nessuno si aspettava che Fabrizio Frizzi sarebbe morto così, all’improvviso. È vero, era ottobre 2017 e lui ebbe un malore – poi si scoprì che si era trattato di un’ischemia – mentre registrava una puntata de L’Eredità. Allora Frizzi fu ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e trascorse ...

Mafia : Legale Riina chiede nullità processo trattativa : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - L'assoluzione del boss mafioso Totò Riina e del boss Leoluca Bagarella "perché il fatto non sussiste" è stato chiesto, al termine della sua arringa difensiva dall'avvocato Luca Cianferoni, legale dei due capiMafia, imputati nel processo sulla trattativa tra Stato e maf

Lega - schiaffo ai 5Stelle sul reddito di cittadinanza. Bernini vede i capigruppo M5S 'Confronto a oltranza sui programmi' : Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il paese'. Certo, nei rapporti tra Forza Italia e Cinquestelle resta un ostacolo il futuro ...

Mafia : Legale Riina - processo trattativa condizionato da scelte politiche : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "è un processo condizionato da scelte culturali e politiche". Con queste parole l'avvocato Luca Cianferoni, legale del boss mafioso Totò Riina, si avvia a concludere la sua arringa difensiva davanti alla Corte d'assise di

