Lega-M5s trattano | Salvini apre a reddito di cittadinanza ma a tempo

Cuneo fiscale e cassa integrazione : la "mediazione" di Artom sul dialogo M5s-Lega in vista del Def : Ci potrebbe essere un punto di caduta fra Lega e Movimento 5 stelle sul Def. Da un lato i primi passi per una sorta di "flat tax a pezzi". Partire dal taglio del Cuneo fiscale, e individuare una serie di step che portino a un taglio delle tasse generalizzato ma graduale. Dall'altro, spostare i 2-3 miliardi destinati alla cassa integrazione in deroga per costruire la prima base per la piramide che vuole essere il reddito di cittadinanza. Una ...

Def - Lega e M5S chiariscono le priorità : A firmare la parte tendenziale a legislazione vigente, che fotografa l'andamento dei conti pubblici "a bocce ferme" sarà il ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ma quella programmatica ...

“Lega - DOV’È IL TESORO?”. SALVINI QUERELA L'ESPRESSO/ E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza : “LEGA, dov'è il TESORO?”. SALVINI QUERELA L'ESPRESSO. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:31:00 GMT)

Governo - fughe e retromarce tra Lega e M5s : “Reddito cittadinanza? Sì - a tempo” - “Dialogo - ma l’unico premier è Di Maio” : Se il reddito di cittadinanza fosse temporaneo, non ci sarebbero pregiudiziali. Ma si parte dal programma di centrodestra. Avanti col dialogo con tutti sui temi. Ma il candidato alla presidenza del Consiglio resta solo Luigi Di Maio. Un passo avanti e uno indietro, un cenno e un rifiuto, un’apertura e una retromarcia. La Lega e il M5s continuano a guardarsi da lontano. Puntellando le proprie certezze, tentando di costruire almeno un ...

M5s-Lega - Marescotti : “Di Maio con un solo bacio a Salvini perderebbe il 40 percento degli elettori” : L’attore Ivano Marescotti a Tagadà (La7) sulle probabili annunciate alleanze di governo tra 5Stelle e Lega: ‘Se Di Maio farà il governo con Salvini gli elettori dei 5Stelle li inseguiranno con i forconi’ commenta L'articolo M5s-Lega, Marescotti: “Di Maio con un solo bacio a Salvini perderebbe il 40 percento degli elettori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Marine Le Pen 'benedice' l'ipotesi di un governo targato Lega e M5s : 'Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta' : Madame Le Pen, cosa significa per lei il successo in Italia della Lega, un partito che è vostro alleato in Europa e con il quale condividete tante battaglie e tanti valori politici? Rappresenta una ...

Lega-M5S verso un Def unitario - consenso sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...

Lega-M5s - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo posto ne possiamo parlare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Se invece è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello ...

Sondaggi : bene M5s - vola la Lega - male Forza Italia : Il Movimento 5 stelle e la Lega, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, incrementano le loro preferenze. È quanto riporta un Sondaggio Index Research per il programma Piazza Pulita su La7.Il Movimento 5 stelle passa dal 32,7% delle urne al 34,6%. Ma chi registra un risultato sorprendente è il partito guidato da Matteo Salvini che passa dal 17,4% al 23,5%. male Forza Italia che passa dal 14% all'11,2%. Stabile il Partito democratico che ...

Sondaggi politici - l’alleanza M5s-Lega funziona : gli elettori sperano in un governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.Continua a leggere