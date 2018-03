ilfattoquotidiano

Le TelePagelle di marzo – Dagli Emigratis alla leosinizzata Leosini. E il nostro saluto a Frizzi…

(Di venerdì 30 marzo 2018) Andrea Purgatori riportaluce l’Atlantide della morte di Moro a 40 anni di distanza, Pio e Amedeo in viaggio senza un soldo in tasca scroccano la qualsiasi ai Vip, su Rai2 si possono fare fiction impegnate come Il Cacciatore, lasi stazzando? E poi una Fabrizio Frizzi. Un viaggio nei programmi di, un pagellone (sempre controverso) per inquadrarli. Atlantide – Speciale Aldo Moro (La7) Riccardo Marra: due puntate per 4 ore di interviste, contributi, sopralluoghi. Le ultime ore di Moro, il tempo dell’Italia, la voce dei brigatisti. Un documento che resterà – Voto 9 Davide Venturi: Atlantide in prima serata lascia una dedica pungente e nascosta a chi pensa che La7 sia solo Politica&Talk – Voto 8(Italia1) RM:è il trash del trash. Pio e Amedeo hanno due facce da schiaffi ma probabilmente sono più simpatici ...