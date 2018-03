Le sorelle volanti del Rally | uniche donne in gara Sponsor il sexy shop

Trampolino di famiglia Le sorelle volanti fanno un salto in Corea : Per scrivere la storia non servono tante primavere sulle spalle, ma molta aria sotto i piedi e gli sci con cui si è imparato a volare giusto in tempo per le prossime Olimpiadi. È capitato così alla famiglia di Manuela, Lara e Jessica Malsiner che, da San Giacomo di Ortisei, ha spedito le due sorelle più grandi e fanno 37 anni in due - a PyeongChang e si è tenuta a casa il terzo moschettiere dell'aria che, a 15 anni, già studia da ...