Le probabilità che ci cada un pezzo di satellite cinese in testa e cosa fare per

Parto record in Australia - nate tre gemelline identiche : “Una probabilità su 300mila” : Il 19 marzo scorso in un ospedale Australiano sono nate le piccole Isabelle, Amelia e Georgia. Nonostante i rischi, i genitori avevano deciso di portare avanti la gravidanza. “Volevamo più bambini, ora ne abbiamo avuto quattro in meno di due anni”, ha scherzato la mamma.Continua a leggere

Salvini : “Se nessuno fa un passo indietro c’è il 50% di probabilità che si torni al voto” : Salvini spiega in un'intervista che se nessuno è disposto a fare un passo indietro, e se non ci fosse altra via d'uscita, si tornerà al voto: "Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più". E ribadisce i punti in comune con il M5S: "Credo che alcuni dei nostri punti fermi, lo stop alla Fornero, l’approccio sull’immigrazione e la sicurezza possano riguardare anche loro".Continua a leggere

La probabilità che la stazione spaziale cinese Tiangong-1 cada sull'Italia è di 1 su 300mila : È quasi 100 volte più probabile vincere alla Lotteria Italia che veder cadere sulle nostre teste la stazione spaziale cinese Tiangong-1. A calcolare le probabilità è il Centro di eccellenza in Telerilevamento e Modellistica previsionale di eventi severi (Cetemps) dell'Aquila, che oggi, sul suo sito, apre con l' immagine della mappa dell'Agenzia spaziale europea dove, con il colore verde, viene evidenziata la fascia ...