Lazio | Felipe Anderson al bivio | e c' è un motivo per non venderlo

Lazio - Felipe Anderson show nel test con la Primavera : gol in rovesciata : Gol e giocate spettacolari per puntare ad un posto da titolare. Nell'amichevole, vinta per 7-0 contro la Primavera, Felipe Anderson dà spettacolo. Cinque reti, di cui l'ultima in rovesciata, cha fanno ...

Lazio - Luiz Felipe rinnova fino al 2022 : Il giovane difensore brasiliano ha prolungato il suo contratto. Un premio della società per la sua crescita costante

Diretta/ Lazio Bologna (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Felipe Anderson vicino all'eurogol : Diretta Lazio-Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Olimpico di Roma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:14:00 GMT)

Lazio - Felipe Anderson : 'I più esperti ci hanno aiutato - possiamo arrivare lontano!' : Felipe Anderso n, esterno offensivo della Lazio , parla a Sky Sport dopo la vittoria sul campo della Dinamo Kiev : 'Siamo stati compatti, abbiamo lavorato tanto per esserlo. Sapevamo che se non prendevamo gol potevamo far loro male, oggi siamo stati consapevoli ...

Dinamo Kiev-Lazio - le pagelle : Anderson dà spettacolo - Luiz Felipe affidabile : dal nostro inviato KIEV Felipe Anderson si esibisce in giocate d'autore che sono un piacere per gli occhi. Parolo è inesauribile. Immobile stavolta ha le polveri bagnate. STRAKOSHA 6 Spettatore non ...

Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League : 0-2. Lucas Leiva e De Vrij stendono gli ucraini mentre Felipe Anderson e Luis Alberto incantano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio La Lazio centra l’impresa e vola ai quarti di finale dell’Europa League! La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sbanca Kiev e rifila un meritato 2-0 alla Dynamo. Un gol per tempo, entrambi su calcio d’angolo, di Lucas Leiva e De Vrij, a lato di un match impeccabile, che la Lazio poteva anche chiudere con un numero maggiore di segnature. Luis Alberto e Felipe Anderson ...

Lazio - Felipe Anderson : 'La Dinamo ci teme. Con meno errori possiamo andare ai quarti' : Punta ai quarti di Europa League, Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio è pronto ad affrontare la Dinamo Kiev nel ritorno degli ottavi in Ucraina: 'Se hanno raggiunto questa posizione, devono ...

Dinamo Kiev-Lazio - le probabili formazioni : ottavi Europa League. Felipe Anderson trequartista alle spalle di Immobile : Mancherà Milinkovic-Savic nella Lazio che si accinge ad affrontare la Dinamo Kiev nel match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Allo Stadio Olimpijskyj di Kiev stasera, giovedì 15 marzo, alle ore 19.00 i biancocelesti andranno a caccia di una vittoria che vale la qualificazione al turno seguente. Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non rappresenta di certo il risultato ideale per una squadra che sta ...