Lavoro in turni e notturno e pensione a 61 anni? Nuova circolare Inps

Contratto di Lavoro e turni spezzati? L'offerta del ristorante non è abbastanza per i candidati : Trovare un lavoro può essere una vera sfida per alcuni, per altri sembra non esserci il giusto appeal e reale interesse verso i ritmi che impone.Ne è un esempio il caso dell'imprenditore Silvio Beretta, intento a gestire la prossima apertura di Paper Moon Giardino, prestigioso ristorante in via Bagutta, a Milano.Da mesi Beretta cerca di assumere personale per il nuovo locale, insieme a suo fratello Paolo e altri soci, ma senza ...