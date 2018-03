Latitante dal 2013 | scoperto e arrestato dalla Finanza grazie a un trasferimento di

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro Latitante in Toscana e protetto dalla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

Ndrangheta - arrestato Antonino Pesce/ Ultime notizie - il Latitante catturato dalla polizia di Rosarno : Ndrangheta, arrestato Antonino Pesce: il latitante della nota cosca, scovato dalla polizia di Rosarno. Finisce in manette, braccato dalle forze dell’ordine, dopo essere ricercato...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Palermo - Latitante tradito dall'amore : arrestato mentre incontra la moglie : Era riuscito a fare perdere le sue tracce dal giugno scorso e per mesi ha evitato il carcere. Giuseppe Cosenza, 43 anni, è stato tradito dall'amore: è stato arrestato ieri pomeriggio a Carini , ...

Mafia : tradito dall'amore - Latitante arrestato a Palermo : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - tradito dall'amore. Giuseppe Cosenza, 43 anni, latitante dallo scorso giugno, è stato arrestato ieri pomeriggio a Carini dai carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Palermo, che hanno seguito la moglie. I militari hanno dato esecuzione a un provv

Roma : Latitante spagnolo arrestato dalla polizia : Roma, 10 feb. , askanews, E' stato rintracciato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato 'Appio Nuovo' a Roma un cittadino spagnolo latitante dal 2015. G.M.T, 65 anni, era a capo di un'...

Estorsione e usura - Salvatore Longo arrestato in Messico : condannato a 9 anni - era Latitante dal 2007 : Spesso minacciava la sua vittima con tono aggressivo, altre volte faceva appello alla disperazione. “Se oggi non mi mandi il vaglia giuro sui miei figli che sabato ti mando a schiattare la testa”. Oppure: “Non mi rovinare capiscimi” scriveva a un venditore ambulante suo debitore Salvatore Longo, arrestato dalla Dia di Padova dopo una latitanza di oltre dieci anni tra gli Stati Uniti e il Messico. Imparentato col clan ...

Padova : Dia scopre e arresta in Messico napoletano Latitante dal 2007 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le indagini per il rintraccio del latitante, svolte dalla D.I.A. di Padova e coordinate dal Procuratore della Repubblica di Verona, Angela Bargaglio, e dal Procuratore Aggiunto Bruno Bruni, hanno consentito negli anni di accertare che Longo: nel 2006, era entrato negli St

Camorra - Salvatore Longo arrestato in Messico - era Latitante dal 2007 e aveva una falsa identità : Fine della latitanza per Salvatore Longo , 45enne napoletano che dal 2007 aveva fatto perdere le proprie tracce in seguito a una condanna di nove anni per estorsione e usura. L'arresto, avvenuto in ...

Dia Padova arresta Latitante dal 2007 : 7.00 La Dia di Padova ha individuato il latitante Salvatore Longo a Tijuana, in Messico, dove viveva con la sua famiglia e gestiva un'attività commerciale. Le autorità messicane hanno disposto la sua espulsione verso l'Italia con scalo in Spagna, dove è stato arrestato. A suo carico pende una condanna a 9 anni di reclusione per estorsione e usura nei confronti di numerosi commercianti delle province di Verona e Brescia.Longo è ritenuto ...