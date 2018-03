“Lasciai il mio ex appena vidi Raoul” La confessione di Rocio Galeotto fu il set di

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 marzo 2018) È una grande ballerina, è una brava attrice e per aggiunta è una delle donne più belle del mondo. Di chi parliamo? Ma di Rocío Muñoz Morales, naturalmente. Classe 1988, è nata il 10 giugno a Madrid e sin da tenera età si è appassiona alla danza cominciando a studiare e partecipando a tantissimi concorsi e competizioni. Ed eccola la grande occasione che arriva nel 2006, ovvero quando viene scelta per ballare durante il tour mondiale di Julio Iglesias. Una collaborazione che dura diversi anni. Proprio lui, Julio, uno dei suoi miti! Ma non solo la danza ha influito tanto nella vita artistica della meravigliosa Rocío, visto che nel 2009 debutta come attrice sulla televisione spagnola nella serie “La pecera de Eva”. L’anno dopo diventa la protagonista di “Casi Angeles”, serie argentina di grandissimo successo. Oltre alla televisione e cinema, la Morales ha lavorato (e lavora) anche ...